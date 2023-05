Una familia en Salinas vive momentos de pánico después de que un sujeto estaba merodeando su apartamento

Ruiz Cruz dijo que contacto al gerente de los apartamentos de lo que paso, pero le dijeron que no podía hacer nada y no creen que el sujeto sea un inquilino. También se contactó con el departamento de policía de Salinas, pero también le dijeron que no podían hacer nada sin un reporte y porque el sujeto no intento a entrar al departamento.

"Es mucho temor que me invadieron mi privacidad… no me gusta.” dijo Ruiz Cruz.

"Se fijó mi esposo y me dijo él, se están fijando en la ventana, pero yo pensé que era el vecino… un neighbor, mirando poquito, pero no cuando me fijé en mi teléfono, era un hombre fijándose en mi ventana." dijo Ruiz Cruz.

