SALINAS, California (KMUV) - Los bomberos de Salinas están luchando contra un gran incendio en una casa en Lupin Drive el martes a la tarde. Enormes llamas y humo se pueden ver saliendo de la casa.

No se sabe si alguien resultó herido o cómo se inició el fuego.

There is no word on if anyone was injured or how the fire started.