¿Quién impone el mandato de las máscaras en todo el estado?

SALINAS, Calif. (KMUV-TV) El mandato de mascarilla en todo el estado regresó a California, independientemente del estado de vacunación.

A partir del miércoles, los californianos se les dice a la máscara en:

Lugares públicos interiores

En "mega eventos" con más de 1.000 personas en la asistencia. Aquellos que no tengan una prueba de vacunación podrán asistir con una prueba COVID-19 negativa.

Los funcionarios de salud del estado dijeron que el mandato fue motivado por el aumento de los casos de COVID-19 después de Acción de Gracias. En California se produjo un aumento del 47% en las dos semanas y media posteriores a la festividad.

"Le estamos mostrando a la gente que estamos en una época peligrosa con la llegada del Omicron y las fiestas de fin de año", dijo el Dr. David Ghilarducci, Subdirector de Salud de los condados de Santa Cruz y San Benito. "No podemos pasar por lo mismo que el año pasado. Repetirlo sería realmente un desastre".

Los trabajadores del Nob Hill de Salinas ofrecieron el miércoles barbijos a quienes entraron sin ellos. Algunos hicieron caso, pero otros no. Y los funcionarios de salud de los tres condados de la Costa Central dijeron que dependen en gran medida de que la gente escuche las advertencias.

"Acumulamos muchísimos datos en los últimos dos años, y vemos que los cubrebocas absolutamente funcionan. Ahora, ¿son perfectas por sí mismas? No, nada en la vida es perfecto. Realmente dependemos en las capas de comportamiento y de otras protecciones, como las vacunas, para ayudar a reducir el contagio", dijo el Dr. Ghilarducci.

El estado dice que depende de las jurisdicciones locales el modo en que se aplicará el mandato. El Dr. Mark Ghaly, secretario de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California, admite que algunas zonas van a ser más estrictas que otras a la hora de aplicar la ley.

"No tenemos una 'fuerza policial de salud pública' y, francamente, las agencias de policía realmente no tienen la mano de obra o el personal para poder hacer esto", dijo el Dr. Ghilarducci. "Lo último que nos interesa hacer en cualquiera de los dos condados ponerle una multa a alguien o algo por el estilo. No creo que eso sea productivo".

Sin embargo, dice que hay algunas excepciones.

"Si se produce esa situación, en la que la intención es crear más riesgo-- no sólo por olvidarse de llevar un cubrebocas un día o dejar que se deslice--pero si alguien esta intendando exponer a otras personas, entonces en esas situaciones probablemente tendremos que actuar".

Pero el martes, los funcionarios de salud del estado anunciaron que los condados que ya tienen requisitos de mascarilla para interiores recibirán un permiso especial del estado para continuar siguiendo la orden de salud local, independientemente de si son diferentes de las normas del estado.

Sin embargo, los funcionarios de salud del estado dijeron que la orden sólo entrará en efecto para los condados que aún no tienen un mandato de máscara en su lugar. El condado de Santa Cruz dice que van a mantener el mandato que impusieron en noviembre.

La orden de salud termina el 15 de enero de 2022.

"Nuestro mandato de cubrebocas para lugares cerrados se aplica a lugares privados que el estado no aplica. Por lo tanto, esto incluye los hogares de las personas en los que se mezclan con personas ajenas a su hogares", aclara el Dr. Ghilarducci.

Ghilarducci dice que la nueva variante Omicron aún no se ha detectado en la Costa Central, pero afirma que es cuatro veces más infecciosa que la Delta.

"Todavía no sabemos con Omicron si va a enfermar más que Delta. Y hay algunas indicaciones que puede llegar hacer que si, pero como es mucho más infeccioso, van a haber muchos más casos de Omicron y por lo tanto muchos más casos en el hospital y por desgracia, mucha mas gente muriendose de este este virus", dijo.

Las autoridades sanitarias del estado también están aconsejando a quienes viajen dentro o fuera del estado que se hagan la prueba del COVID019 dentro de los 3 a 5 días, y que se aíslen si la prueba es positiva.

"Tenemos una tasa de vacunación razonablemente alta, pero todavía hay focos de personas no vacunadas que podrían suponer una diferencia real en términos de sobrecarga de nuestro sistema sanitario y causar enfermedades y muertes innecesarias. Así que la vacunación es lo fundamental. Los cubrebocas son el siguiente paso" agregó Dr. Ghilarducci.

El condado de Santa Cruz restableció su mandato de mascarilla para interiores el 21 de noviembre. La Junta de Supervisores del Condado de Monterey suspendió la suya en noviembre.