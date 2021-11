Nueva orden de uso de cubrebocas obligatorio en el Condado de Santa Cruz

CONDADO DE SANTA CRUZ, Calif. Con el aumento de los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones a medida que nos acercamos a las vacaciones y los meses de invierno, el Oficial de Salud del Condado de Santa Cruz está emitiendo una Orden de Salud, a partir del 21 de noviembre de 2021 a las 11:59 p.m., que requiere que todas las personas usen cubrebocas en espacios interiores, independientemente del estatus de vacunación.

"Desafortunadamente, una potencial oleada invernal parece ser una amenaza significativa para la salud y la seguridad de nuestra comunidad", dijo la Dra. Gail Newel, Oficial de Salud del Condado de Santa Cruz. "Mientras esperamos pasar tiempo con nuestros seres queridos durante las fiestas, es importante proteger a los amigos y familiares vulnerables usando una mascarilla en el interior. Todas las personas que no se hayan vacunado deben recibir su primera dosis lo antes posible, y cualquiera que se haya vacunado hace más de seis meses debe buscar un refuerzo."

Las mascarillas deben usarse en entornos privados, incluido el hogar, cuando estén presentes personas ajenas a la familia. Para ayudar a garantizar el cumplimiento, todas las empresas y entidades gubernamentales deben exigir a los empleados que lleven mascarillas y colocar carteles claramente visibles y fáciles de leer en todos los puntos de entrada de los entornos interiores para informar al público del requisito de la mascarilla. Las personas que trabajen en una habitación u oficina cerrada, solas o con miembros de su hogar, no tienen que llevar mascarilla, y ésta no es necesaria durante las actividades en interiores en las que no se pueda llevar de forma segura, como comer, beber, nadar, ducharse en un gimnasio u obtener servicios médicos o cosméticos.

La orden permanecerá en vigor hasta que sea rescindida, sustituida o modificada por escrito por el funcionario de salud, teniendo en cuenta las hospitalizaciones, las variantes de preocupación, los casos y las tasas de vacunación.