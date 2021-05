ACTUALIZACIONES EN VIVO – Incendios en la Costa Central

A medida que va subiendo la temperatura, Telemundo23 vigila los incendios que están quemando por la costa central de California. Esta lista contiene la información más actual que encontramos de los incendios de nuestra area.

Donde: Wunpost Road y Sargent Canyon Road

Tamaño: 850 acres

Status: 50% contenido

Desde las 6:45 a.m. del 31 de mayo del 2021

Puede leer más sober el Sargents Fire aquí

Donde: China Grade Road y N Butano Truck Trail

Tamaño: 7.5 acres

Status: Contenido

Desde las 12:34 p.m. del 31 de mayo del 2021

LATEST: Here is another view of the #GradeFire, which is burning near China Grade Road and N Butano Truck Trail. It is estimated to be 5 acres, with a slow rate of spread. This view is from Castanea Ridge cam via @AlertWildfire pic.twitter.com/22W4lVDLVb