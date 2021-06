Boleto para volar al espacio con Jeff Bezos fue subastado en US$ 28 millones

Noticias CNN

(CNN Business) — ¿Cuánto pagarías por un viaje al espacio suborbital de 11 minutos junto a Jeff Bezos? Según los postores en una subasta que concluyó el sábado, el viaje tiene un valor de US$ 28 millones.

La compañía inició la subasta el mes pasado —antes de que se revelara que el multimillonario fundador y magnate de Amazon, Bezos, junto con su hermano Mark Bezos, estarían a bordo de la misión inaugural New Shepard.

La directora de ventas de Blue Origin, Ariane Cornell, dijo durante una transmisión en vivo del evento que 7.600 personas de 159 países se habían registrado y ofertaron en la subasta de este sábado que fue organizada por RR Auction, con sede en Boston. No se reveló el nombre del postor ganador.

Se espera que el vuelo despegue desde las instalaciones de Blue Origin en la ciudad de Van Horn, en el oeste de Texas, el 20 de julio.

Blue Origin, la empresa de cohetes que Bezos fundó en 2000, ha pasado gran parte de una década probando New Shepard, el sistema de cápsulas y cohetes de 18 metros de altura. Esta será la primera vez que los humanos viajen a bordo de la nave completamente autónoma New Shepard después de realizar 15 vuelos de prueba sin tripulación desde 2015.

El objetivo final de la compañía es vender boletos al público en general, ofreciendo viajes breves pero vibrantes a más de 100 kilómetros sobre la Tierra para disfrutar de vistas panorámicas, unos minutos de ingravidez y el derecho de fanfarronear. La marca de 100 kilómetros es la altitud que se considera internacionalmente como el límite del espacio exterior, aunque el gobierno de EE.UU. considera que es más de 80 kilómetros. A lo largo de la historia, las personas han sido consideradas astronautas —y han recibido medallas, broches o «alas»— por viajar por encima de cualquiera de las dos marcas.

Las ganancias de la subasta que concluyó el sábado se donarán al Club para el Futuro de Blue Origin, que tiene como objetivo promover la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas entre los jóvenes estudiantes. Sin embargo, también fue una prueba de fuego para conocer cuánto podrían estar dispuestos a pagar los consumidores ricos por un breve vuelo a la atmósfera superior.

El precio de US$ 28 millones, monto por el que se vendió el boleto, es mucho más de lo que el competidor directo de Blue Origin, Virgin Galactic, ha vendido sus boletos. Aunque Galactic aún no tiene clientes que paguen, ya ha vendido aproximadamente 600 boletos por entre US$ 200.000 y US$ 250.000 cada uno.

También es mucho menos de lo que probablemente cuesta realizar un vuelo espacial más inmersivo, como los viajes orbitales que ofrece SpaceX de Elon Musk, que permitirán a las personas pasar días en órbita alrededor de la Tierra, o incluso permanecer a bordo de la Estación Espacial Internacional. Los detalles financieros de esos viajes no se han revelado, pero un informe del gobierno dijo que un asiento de SpaceX costaría hasta US$ 55 millones, sin incluir las tarifas por el uso de la estación espacial.

El perfil de vuelo de un cohete Blue Origin New Shepard es muy diferente al de un cohete SpaceX orbital.

Esta gráfica muestra el perfil de vuelo del New Shepard de Blue Origin.

Los viajes suborbitales de New Shepard alcanzan aproximadamente tres veces la velocidad del sonido —aproximadamente a 3.701 kilómetros por hora— y vuelan directamente hacia arriba hasta que el cohete gasta la mayor parte de su combustible. La cápsula de la tripulación se separará del cohete en la parte superior de la trayectoria y continua brevemente hacia arriba antes de que la cápsula casi se sitúe en la parte superior de su trayectoria de vuelo, dando a los pasajeros unos minutos de ingravidez. Funciona como una versión extendida de la ingravidez que experimentas cuando alcanzas la cima de una montaña rusa, justo antes de que la gravedad traiga tu carro, o —en el caso de Bezos, tu cápsula espacial–, gritando hacia el suelo.

La cápsula New Shepard luego despliega un paracaídas para ralentizar su descenso a menos de 32 kilómetros por hora antes de que toque el suelo.