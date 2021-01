Tom Hanks revela que se afeitó la cabeza para un papel y no le gustó

Noticias CNN

(CNN) — Tom Hanks tiene un peinado nuevo. Mejor dicho, ya no tiene pelo.

El actor de 64 años (muy brevemente) reveló su nueva apariencia durante una aparición el martes en «The Graham Norton Show».

Hanks lució conspicuamente una gorra de béisbol durante la mayor parte de esa aparición. En un momento, explicó que estaba actualmente en Australia filmando la próxima película biográfica de Baz Luhrmann sobre Elvis Presley, en la que interpreta al gerente de Presley, el coronel Tom Parker.

«Permítanme mostrarles el horrible corte de pelo que debo tener para interpretar al coronel Tom Parker», dijo Hanks, mientras hacía todo lo posible por ocultar su desafortunado corte de pelo. «Mira esto horrible.. ¿Ves eso? ¿Ves esa cosa?».

Luego, durante un segundo, Hanks se agachó y dejó a la vista su cuero cabelludo sin pelo. Si uno parpadeaba, es posible que se lo haya perdido.

Pero a juzgar por los gritos que se escucharon en la audiencia, todos vieron.

«Asusté a los niños. Quiero disculparme», dijo Hanks.

Aunque la apariencia calva de Hanks fue una sorpresa para muchos de sus seguidores, no es la primera vez que el actor luce así.

Antes de que comenzara la pandemia de coronavirus (y antes de que él y su esposa, la actriz Rita Wilson, fueran diagnosticados con el virus), Hanks estaba en Australia haciendo un trabajo de preproducción para la misma película.

En abril, apareció en «Saturday Night Live» desde su casa y explicó lo que estaba pasando con su cabello, o la falta de él.

«No se preocupen ahora, no tengan miedo», le dijo a la audiencia. «Esta cabeza rapada era solo para una película y mi cabello vuelve a crecer muy lentamente. Me ahorra tiempo en la ducha, así que no sé, tal vez deberíamos hacerlo todos, ¿eh?».

FOTOS | Los famosos que han tenido coronavirus