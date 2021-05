Reportaje especial: Creando equidad y justicia hídrica en el Condado de Monterey

T23

CONDADO DE MONETEREY, Calif. (KMUV) Varias familias latinas en el Condado de Monterey se están viendo impactadas por el agua contaminada. Pero organizaciones sin fines de lucro están luchando por darles acceso al agua potable. En este reportaje especial vemos el esfuerzo por crear equidad y la justicia hídrica en nuestras comunidades.

La contaminación del agua es un problema para varias de nuestras comunidades en el Condado de Monterey.

“Estamos buscando una alternativa para nuestros pozos y mirar que se puede hacer para tener agua limpia a largo plazo”, dijo Enrique Serrano, residente de Royal Oak.

Serrano me cuenta que ha sido víctima de la falta de agua limpia por *más de 40 años.

De acuerdo con un análisis del agua de 1999 el nivel del nitrato en su hogar alcanzó los 530 miligramos y escuchen esto el límite estatal es de solo 45 miligramos.

“Cuando se bañan queda como algo como la piel un poco tensa entonces empezamos a notar que las plantas empiezan a ser cafés nitrato”, dijo Serrano.

Un análisis más reciente encontró 103 miligramos de nitrato en su agua.

dos veces más que el nivel permitido en California.

De acuerdo con expertos, los altos niveles de contaminantes como el nitrato podrían estar vinculados con el síndrome del bebé azul , ronchas en la piel y otras enfermedades a largo plazo.

Pero porque el agua tiene altos niveles de contaminantes?



“Si estás viviendo en un área donde hay mucho historial de agricultura hay un potencial de que haya niveles más altos de nitrato en ese área por los fertilizantes y la agricultura”, dijo Gutierrez, una Analista del Laboratorio Analitico de la Bahia de Monterey (MBAS).



Gutiérrez señaló que hay dos fuentes de agua:

-Agua de la superficie que proviene de ríos y lagos.

-Agua subterránea que viene de acuíferos.

De acuerdo con Gutiérrez estos son algunos de los contaminantes que se encuentran en los pozos que reciben agua subterránea:

-el nitrato

-bacterias

-floruro

-123 tcp

-uranio

-y arsenico

Mayra Hernández asesora de Soluciones Comunitarias del Centro Comunitario por el Agua recalcó la importancia de que cada persona con un pozo de agua privado haga un análisis para revisar qué grado de contaminación hay en su agua.

“Si hay alguien que tiene un pozo privado y no compartido, nadie lo está monitoreando”, Hernández.

Sin embargo dijo que en el Condado de Monterey, si 3 o más casas comparten un mismo pozo el condado es el encargado de hacer un análisis. Y si se hallan contaminantes, el condado debe informar a los propietarios de la casa.

Pero el problema es el siguiente:

Si no saben de dónde viene su agua, entonces es un poco complicado”, dijo Hernández, “íbamos y les preguntábamos usan el agua de la llave para cocinar o para tomar? y la respuesta era no … por que no? no, no sabemos, solo sabemos que el agua no es buena y no la debemos de tomar”.

¿Cómo puede usted saber si tiene un pozo privado?

“Si saben que pagan un bil de agua entonces no son parte de un pozo privado o compartido, son parte de un sistema público”, dijo Hernández.

Para ayudar a los sectores más impactados el centro comunitario provee agua embotellada a más de 150 hogares en la Costa Central…

La mayoría se encuentran al Norte del Condado de Monterey, también participan hogares del Condado de San Benito y Santa Cruz. Estos hogares podrán recibir el servicio del agua cada dos semanas.

“Las comunidades que son las más afectadas son las comunidades rurales que viven cerca o dentro de las áreas agrícolas porque están rodeados por files donde se usan fertilizantes”, dijo Hernández.

El centro del agua dijo que trabaja y se reúne con miembros de la comunidad para abordar soluciones de largo plazo, ya que el Programa Regional de Agua Embotellada es sólo una solución a corto plazo.

Entre las soluciones de largo plazo están conectarse a un sistema público o instalar un filtro.

“Tenemos muy claro que el agua es un derecho humano y no un privilegio y todos deben de tener agua sana, limpia y económica pero desafortunadamente ese no es el caso de muchas personas”, dijo Hernández.

Si están interesados en aprender sobre la calidad de su agua, su proveedor hace un reporte anual conocido como “Informe de Confianza del Consumidor” o CCR por sus siglas en inglés. Si usted no lo recibe puede ordenarlo contactando a su proveedor o puede ir a la página web de ellos.