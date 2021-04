Un grupo de jóvenes en Salinas se esfuerza por cerrar la brecha digital

T23

SALINAS, Calif. (KMUV) Hay un esfuerzo para crear igualdad dentro del sistema educativo, detrás de él está La Cosecha de un grupo de 50 jóvenes que asisten a 5 preparatorias en Salinas.

“Aseguramos que nosotros somos la plataforma que podemos ayudarles para que sus voces sean escuchadas por el distrito y para hacer los cambios que ellos quieran en sus escuelas”, dijo maraly escalante, estudiante de la preparatoria north salinas high.

Este fue creado en 2017 para que los alumnos aboguen por los estudiantes más vulnerables y en los últimos meses han estado luchando por cerrar la brecha digital.

“Unas veces en mi clase no puedo entrar a tiempo y me toca mandarle un correo al maestro”, dijo Escalante.

Escalante dijo que el acceso al internet para ella siempre ha sido un problema. La conexión es débil, el servicio no es muy bueno y ha empeorado con la pandemia ella no es la única.

“Toda una familia, más la de nosotros y solo una caja de internet fue muy difícil especialmente cuando casi todos tenemos escuela en línea”, dijo Zaira Hernández, estudiante de la preparatoria Alisal y miembro del grupo del grupo La Cosecha.

Ella señala que la comunidad latina ha sido la más afectada.

“Tienen que rentar sus casas, a lo mejor también como no es un trabajo muy seguro de su salud, especialmente con lo que está pasando ahorita con covid, se que muchos se tuvieron que arriesgar para seguir haciendo pagos de su casa o de sus hijos o del internet”, dijo Hernández.

Para tratar de encontrar soluciones satisfactorias, el grupo La Cosecha realizó encuestas entre sus compañeros para identificar los problemas que estaban enfrentando durante la pandemia y donde exactamente.

“Lo que era sorprendente era que todos casi todos… tenían las mismas necesidades que nosotros”, dijo Hernández.

Muchos de los estudiantes pidieron nuevas computadoras.

“Las hemos tenido por muchos años y no nomas nosotros...si no que nos las pasan de los estudiantes de antes… y por qué las han usado por muchos años ya no funcionan”, dijo Hernández.

El grupo mandó una lista de todos los recursos que necesitan a los miembros de la mesa directiva del distrito y se esforzaron por hablar con cada uno de ellos para ayudar a los 16,000 estudiantes que forman parte del Distrito Escolar de Preparatorias de Salinas.

Los miembros de la junta directiva aseguraron que trabajarán juntos para satisfacer sus necesidades. Phillip Tabera es uno de ellos.

“Los Chromebooks son geniales, excepto que no puedes usarlos si no tienes internet”, dijo Tabera, “Yo soy parte de la junta escolar y debido a la mala conectividad de internet siempre pierdo conexión, entonces, ¿qué diablos está pasando con nuestros estudiantes?”, dijo Tabera.

Tabera al igual que los jóvenes del grupo la cosecha creen que al principio había muchos problemas porque los miembros de la mesa directiva no conocían de primera mano los desafíos que estaban enfrentando los alumnos.

Tampoco incluyen a los jóvenes en las conversaciones para mejorar la situación.

"No estoy seguro de si las personas de una parte de la ciudad comprenden o se dan cuenta de las dificultades de otras partes de la ciudad", dijo Tabera.

Ya se hicieron escuchar pero el grupo dijo que aún falta la acción por parte del distrito.

Los alumnos esperan poder reunirse en los próximas semanas con el distrito para hablar son posibles soluciones para mejorar los recursos tecnológicos en sus escuelas públicas.