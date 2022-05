Arrestan a hombre por escalar la torre “Sales Force” de San Francisco

SAN FRANCISCO, Calif. (KMUV-TV)-- El Departamento de Bomberos de San Francisco acudió a la torre "Sales Force" de esa ciudad luego de que un hombre escalara hasta la cima del edificio, ubicado en el 41 de la calle Misión.

El hombre que se hace llamar a sí mismo "El Hombre Araña pro-vida" escaló hasta la cima de la torre "Sales Force". Al llegar fue arrestado por las autoridades.

Los bomberos dijeron que que puso en riesgo la seguridad de ellos y del público en general.

Los bomberos están pidiendo a las personas que eviten circular por esa área.

San Francisco Fire is on scene with other Public Safety Agencies at 415 Mission, Sales Force Tower for a reported climber climbing the 60 floor tower. This person is placing firefighters lives and the publics safety at risk. AVOID THE AREA and join us in condemning this action. pic.twitter.com/QDpkfrYs4E