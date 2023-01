Hombre condenado por abusar de un niño del Condado de San Benito acusado de violación en un caso de secuestro en 1994

"No olvidamos a las víctimas y no perdonamos los delitos violentos", declaró el fiscal Jeff Rosen. "Nuestro mensaje a nuestra comunidad es que esta Fiscalía utilizará los avances forenses en materia de ADN, el trabajo detectivesco y la determinación para buscar justicia. Nuestro mensaje a los delincuentes violentos es: "No lo hagas. No te saldrás con la tuya". Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.