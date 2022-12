Argentina sale campeón de la FIFA Copa Mundial, como festejaron los Argentinos

"Sabía, sabía," dijo Lionel Messi después de la fina. "Lo dije en algún momento que Dios me lo iba a regalar y no se porque presentía y lo sentía que iba a ser en esta y que y bueno una vez más me hizo dar una felicidad enorme”.

Melody Waintal is the Digital Content Director for Telemund23.com and KION546.com

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.