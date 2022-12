MST tendrá nuevos cambios de servicio a partir del sábado

Línea 29 (Watsonville vía Prunedale): Importantes modificaciones en la ruta. La línea operará una nueva ruta entre Salinas Transit Center y Prunedale Park & Ride, operando a través de Hwy. 101. Ya no operará a través de North Main Street ni a través de Castroville. Ya no operará a través de North Main Street ni dará servicio a Northridge Mall. Operará de 7 AM a 7 PM.

