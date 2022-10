Newsom tiene un veredicto mixto sobre las leyes de justicia penal de California

It will seal conviction and arrest records for most ex-offenders who are not convicted of another felony for four years, as well as records of arrests that don’t bring convictions, while former prison inmates convicted of serious felonies will be able to ask a judge to seal their records.

A partir de julio, una nueva ley dotará a California de lo que sus defensores llaman la ley más amplia del país para sellar los antecedentes penales, aunque excluye a los condenados por delitos graves, violentos y sexuales. Sellará automáticamente los registros de condenas y arrestos de la mayoría de los ex delincuentes que no sean condenados por otro delito grave durante cuatro años, así como los registros de arrestos que no conlleven condenas.

