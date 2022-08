Detienen a una pareja presuntamente en un acto sexual durante un partido de beisbol en Oakland

"El Departamento de Policía de Oakland no fue alertado de este incidente hasta después del partido, y se nos informó de que el personal/las cámaras de los A's no capturaron un vídeo de esto durante el partido. Hemos iniciado una investigación. Sin embargo, las partes no han sido identificadas, y nadie ha sido citado/arrestado en este momento. La infracción es la 647(a) PC. Actos lascivos en público"

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.