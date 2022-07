Seleccionan a un alumno de segundo grado de Watsonville por su invento de zapatos con rastreador

WATSONVILLE, California (KMUV) - Un alumno de segundo grado del Distrito Escolar Unificado del Valle del Pájaro será uno de los cinco estudiantes de California que representarán al estado en la Convención Global de Invenciones.

Kristopher Neil Bayog, estudiante de la escuela primaria Bradley, creó los zapatos "D". Estos zapatos permiten a los miembros de la familia encontrar a sus seres queridos que se pierden en una multitud.

Se trata de unos zapatos esenciales con un llavero transmisor. Cuando se activa el transmisor, los zapatos suenan si el receptor se encuentra a menos de 30 metros de ellos.

"Cuando mi abuela, que tiene demencia, se perdió en la graduación, había mucha gente y nos costó encontrarla", dijo Kristopher. "Mientras la buscábamos, vi a muchos niños con correa porque sus padres no querían perderlos. Más tarde, ese mismo día, mi padre utilizó la alarma de su coche para encontrarlo porque no recordaba dónde lo había aparcado, y así fue como se me ocurrió esta idea."

Los zapatos de Kristopher, "detective y timbre", fueron presentados como uno de los cerca de 500 inventos del país en la Convención Nacional de Invenciones. De esos inventos, el de Kristopher fue uno de los 84 seleccionados para la convención mundial.

"Es inspirador saber que Kristopher, un estudiante de 2º grado de PVUSD, será uno de los únicos cinco estudiantes seleccionados de California que continuarán en la Convención Global de Invenciones", dijo la Dra. Michelle Rodríguez, Superintendente de Escuelas. "Su creación, que podría salvar vidas, es muy reflexiva. Es importante compartirla con el mundo. Estoy orgullosa de nuestro personal que diariamente apoya un ambiente de aprendizaje seguro y atractivo donde estudiantes como Kristopher pueden innovar y tener oportunidades de apoyo para ser curiosos y explorar sus intereses."

La Convención Mundial de Invenciones será un evento virtual que se celebrará en agosto. Para ver la presentación de la invención de Kristopher, haga clic aquí.