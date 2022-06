Un proyecto de ley en California reduciría un 25% los productos de plástico de único uso

Por KATHLEEN RONAYNE

Associated Press

SACRAMENTO, California (AP) - Una ambiciosa propuesta de California pretende reducir la producción de plástico para productos de un solo uso, como botellas de champú y envoltorios de alimentos, en un 25% a partir de la próxima década, como parte de un esfuerzo para frenar la contaminación de este material omnipresente.

Un proyecto de ley presentado a última hora del jueves pretende reunir a grupos ecologistas y empresariales para evitar una medida electoral similar que se presentará a los votantes en noviembre. Pero al menos dos de los tres proponentes de la medida en la boleta electoral aún no están de acuerdo.

El senador demócrata Ben Allen, autor del proyecto de ley, dijo que, si se aprueba, la propuesta convertiría a California en un líder en la reducción de los residuos de plástico al centrarse en la eliminación del plástico en su origen, no sólo en su reciclaje una vez producido.

"La verdad es que necesitamos menos basura, menos plástico en general", dijo Allen el viernes.

Los plásticos han sido durante mucho tiempo un objetivo de los grupos ecologistas. La mayor parte del plástico no se recicla y millones de toneladas contaminan los océanos del mundo, dañan la vida silvestre y aparecen en el agua potable. Se están llevando a cabo varios esfuerzos para frenar esta contaminación, con estados que intentan reducir el uso de bolsas de plástico en el supermercado, pajitas y otros productos. Este mes, el gobierno federal ha anunciado que eliminará la venta de plásticos de un solo uso, como las botellas de agua, en los parques nacionales.

Según el proyecto de ley, la reducción del 25% del plástico de los productos de un solo uso comenzaría en 2032. Se aplicaría a los fabricantes de productos como el detergente para la ropa, la pasta de dientes y los envoltorios de alimentos, así como a empresas como Amazon que empaquetan productos para enviarlos por correo. Tendrían que sustituir el plástico por otros materiales, reducir sus envases o comercializar los productos como reutilizables y facilitar a los consumidores que lo hagan. No se aplicaría a las botellas de agua u otras bebidas, que están reguladas por leyes de reciclaje diferentes.

Más allá del plástico, los fabricantes de todos los productos de un solo uso, incluso los de papel o vidrio, tendrían que garantizar que el 65% se recicle de aquí a 2032. Se calcula que actualmente se recicla menos del 10% del plástico en Estados Unidos.

Los fabricantes de productos de un solo uso tendrían que unirse a "organizaciones de responsabilidad del productor" que aplicarían las normas con la supervisión del Estado. Las organizaciones tendrían que recaudar 500 millones de dólares anuales para un fondo estatal de mitigación de la contaminación por plástico. Los productores que no cumplan las normas podrían ser multados con 50.000 dólares al día.

La legislación fue el producto de largas negociaciones entre la oficina de Allen y grupos ecologistas y empresariales. Allen dijo que no espera que la industria del plástico apoye el proyecto de ley. Pero espera que no presionen en contra porque puede ser más aceptable que la medida de la votación y significaría que no tienen que gastar dinero tratando de derrotarla.

"Aunque las empresas californianas, tanto grandes como pequeñas, se enfrentan a un laberinto de regulaciones medioambientales como resultado de este proyecto de ley, creemos que esta propuesta garantiza la certidumbre política a largo plazo en torno al reciclaje y los envases", dijo Jennifer Barrera, presidenta de la Cámara de Comercio de California, en un comunicado.

Sin embargo, los partidarios de la medida no se han comprometido a retirarla. Las medidas electorales pueden retirarse hasta el 30 de junio, lo que significa que el proyecto de ley tendría que ser aprobado rápidamente.

"Retiraremos la iniciativa si/cuando el proyecto de ley que firme el Gobernador merezca el sacrificio. Ni un día antes. No estamos ni cerca de eso", dijo en un comunicado Linda Escalante, del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales y defensora de la medida.

Caryl Hart, vicepresidenta de la Comisión Costera de California, y Michael Sangiacomo, ex presidente de la empresa de gestión de residuos Recology, son los otros dos defensores de la medida en la votación. Sangiacomo dijo en una declaración que la legislación no hace lo suficiente para apoyar la retirada de la medida de la votación. No dio más detalles.

La medida electoral exige una reducción del 25% en la producción de plástico, pero a partir de dos años antes. Prohibiría el uso de espuma de poliestireno y productos similares por parte de los vendedores de alimentos. La legislación no haría eso, sino que exigiría que el 20% de esos productos se reciclara. Anja Brandon, analista de políticas sobre plásticos en EE.UU. de Ocean Conservancy, dijo que eso equivale a una "prohibición de facto" porque el material no puede reciclarse.

La medida de la votación pone más poder regulador en manos del Departamento de Reciclaje y Recuperación de Recursos de California y establece una tasa de 1 céntimo sobre todos los productos de plástico de un solo uso. Los defensores de la medida dicen que la legislación da a la industria demasiado poder para regularse a sí misma.

Ocean Conservancy es uno de los grupos ecologistas que apoyan el proyecto de ley. Brandon la calificó como la legislación sobre plásticos más sólida del país. Su organización estima que el proyecto de ley reduciría el plástico en el estado en 23 millones de toneladas en 10 años.

"Camina por un pasillo de la tienda de comestibles, cualquier cosa que veas (que sea de plástico) se verá afectada por esto", dijo.