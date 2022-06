El entrenador da a Greenfield una oportunidad de luchar con un gimnasio de boxeo sin ánimo de lucro

GREENFIELD, California (KMUV)- "Normalmente Greenfield es un pueblo que pasa de largo, no viene por noticias positivas", dijo el dueño de A.V.I.L.A Victory Boxing, Rigo Avila.

Avila dirige el gimnasio de boxeo sin fines de lucro fuera de su garaje en el bloque 600 de Palm Avenue. Para dar a la comunidad una salida positiva y tal vez incluso fomentar la grandeza.

"Sólo quería ayudar a los niños de la comunidad, dijo Ávila. "Greenfield está en el borde del sur del condado, y tenemos pocos recursos. Quería empezar algo; los niños querían empezar algo a lo que pudieran venir y desarrollar habilidades. Desarrollar la disciplina y, al mismo tiempo, ganar autoestima para avanzar. Especialmente aquí, en el sur del condado".

La ambición, el valor, la integridad, la lealtad y los logros son lo que el boxeo A.VI.L.A. trata de inculcar a todo aquel que se ponga bajo la mirada del entrenador Avila.

"Mi entrenador, lo suyo es que realmente se preocupe por ti", dijo un alumno del gimnasio, Roder Díaz. "Se preocupa por todos los que están aquí. Te enseña a boxear y otras cosas de la vida que puedes aplicar en cualquier lugar."

La edad, el nivel de habilidad y el género no importan en A.V.I.L.A Boxing, sólo el corazón. Decenas de jóvenes se presentan cada lunes a jueves de 16:30 a 19:30 horas.

"No tengas miedo de probarlo", dijo otra estudiante, Emilie Hernández. "Que no haya chicas no significa que sea algo malo. Sé que algunos padres no querrían traer a su hija aquí. No es malo en absoluto. Los chicos son agradables, los entrenadores son agradables y todos se llevan bien".

Avila espera abrir su propio gimnasio de boxeo en julio. Para saber más sobre A.V.I.L.A Victory Boxing, haga clic aquí.