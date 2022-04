Reportaje Especial: La lucha de organizaciones para tener una salud más equitativa en la Costa Central

CONDADO DE MONTEREY, Calif. (KMUV) -- Las inequidades en la salud son diferencias injustas relacionadas con desventajas sociales, económicas o ambientales que afectan negativamente a grupos de personas.

"Hay muchos aquí que no vienen de México, que no tienen su gran sí y ellos se curan en la casa con vapor o con té. Si no puede ser, eso no puede ayudar al 100%," cuenta Andrea Morales, sobre su padre— un carpintero inmigrante de Mexico — que falleció have tres años por problemas de salud por que no tenía el seguro médico para ayudarlo.

En el Condado de Monterey, varias organizaciones se están juntando para analisar las necessidades de la communidad en una encuesta.

Generalmente hospitales tienen la responsabilidad de hacer estas encuestarás cada 3 años si son de sin fines de lucro y 5 años si son el departamento de salud.

Al colaborar entre los 4 hospitales, el condado y United Way, no solo pueden compartir recursos pero los datos que salen de esa encuesta para solucionar esas barreras.

"Algunas de las áreas que se identificaron allí en el pasado han sido la necesidad de más apoyos de salud mental y el acceso," añade Krista Hanni, con el Departamento de Salud de Monterey. Resalta que las encuestas anteriores encontraron que la salud mental y el acceso a los servicios era un barrera que había en la comunidad.

El Informe de Equidad de Salud en el Comportamiento destaca que los Latinos e Hispanos están desatendidos en todos los grupos de edad, especialmente en el norte del condado.

"Estas evaluaciones son muy importantes porque realmente queremos entender la dinámica propia de nuestra comunidad," explíca Vanessa Lopez-Littleton, una investigadora de la CSUMB que está estudiando por qué las minorías del condado de Monterey no quieren vacunarse. "Lo que solemos ver es que las comunidades responden basándose en lo que creen que la comunidad necesita."

Dice que estas encuestras son oportunidades en las que la gente puede realmente hacerse oír para que el condado pueda entender las necesidades.

Estás encuestas son las que ayudan a crear programas como Ciclovía, Proyecto Blue Zone, VIDA, entre muchos más.

Hagan click aquí para participar en la encuesta del Condado de Monterey y aquí para participar en la encuesta de vacunas.