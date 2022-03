Estudiante ucraniana llega a la Costa Central

MONTEREY, Calif. (KMUV-TV) Eran las 7 de la tarde cuando los compañeros de Valeriia Hesse en Monterey le tocaron la puerta para avisarle que Rusia estaba bombardeando Kyiv, la capital de Ucrania.

Eran las 5 de la mañana en Ukrania cuando Valeriia llamo a su mamá para contarles lo que le estaban diciendo cuando esucho una exploción.

"Fue lo más horrible que he oído en mi vida," dijó Valeriia. "En ese momento, no sabíamos qué era. Por suerte, solo funcionaba la defensa aérea ucraniana, pero era totalmente desastroso en este momento."

Hace varias semanas que Rusia invadió Ucrania. El conflicto trae mucha preocupacion para los ucranianos que están viviendo en el exterior.

Valeriia vino desde Odessa, Ucrania a realizar estudios en relaciones internacionales con el Centro James Martin de Estudios sobre la No Proliferación en Monterey.

Odessa queda a 400 kilometros de la capital Kyiv donde los rusos invadieron el 24 de febrero, compenzando la guerra contra Ukrania.

Valeria llegó a los Estados Unidos 5 días antes que empezamos a esuchar noticias de la invasión rusa.

Valeriia con su familia en el verando del 2021 en Austria

La mamá de Valeriia se había escapado a Moldova antes de ir a Austria para estar con el esposo de Valeriia, pero el papá de Valeriia se quedó atrás con 11 familiaries que se escaparon le las batalla en sus hogares. Dice que tienen un sotaneo bastante protegido.

Los familiares de Valeriia que están viviendo en el sotano durante la guerra.

"Cuando hay una alerta de ataque aéreo, tienen que despertarse en mitad de la noche," contaba Valeriia, "Dejar de hacer lo que estaban haciendo durante el día, ir al refugio antibombas."

Ucrania no forma parte de La Organización del Tratado del Atlántico Norte (o NATO por sus iniciales en español), entonces NATO no tiene obligación en defender al país. Pero para no empezar una Tercera Guerra Mundial, NATO no se va involucarar con el ataque del presidente ruso Vladimir Putin.

"Putin lanzó una amenaza muy explícita, flagrante y horrible e injusta de usar armas nucleares en caso de que sea necesario involucrarnos,"explicó Valeriia. "Y, de hecho, ni siquiera sabemos si lo va a usar contra Ucrania en caso de que se dé cuenta de que está perdiendo y toda la existencia del estado ruso está en peligro, que es uno de los casos en los que podrían usar armas nucleares, según su doctrina nuclear."

"Pero es una locura," dijo Valeriia, "No sabes lo que va a pasar y las malas noticias que vas a escuchar y que estás intentando ayudar. Pero hay mucho que puedes hacer como persona."

Contaba que muchos de los soldados que están batallando, no tienen cascos, armamento, o equipo de protección adecuado. Valeriia aconseja cordinar o donar equipo para ayudarlos. Haga click aqui para más información para ayudar al esfuerzo.

"Si las personas no pueden unirse, si es necesario, no pueden hacerlo como una capacidad oficial. La gente todavía puede unirse a título personal durante esta legión internacional."