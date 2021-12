La moda de las amenazas escolares de TikTok tiene a los institutos de la Costa Central en alerta máxima

COSTA CENTRAL, Calif. (KMUV-TV) Los padres y los distritos escolares están publicando declaraciones preocupadas por un desafío en los medios sociales que hace amenazas violentas a las escuelas.

El Distrito Escolar de San Benito envió una carta a los padres sobre un "post preocupante" que circula en la plataforma de medios sociales TikTok, una tendencia que incluye amenazas a la seguridad escolar el viernes 17 de diciembre.

El Departamento de Policía de Hollister está en contacto con el distrito y dijo que no tenían conocimiento de ninguna amenaza específica a la Escuela Secundaria San Benito. También dijeron que los videos no fueron creados por ningún estudiante del distrito y no creen que la amenaza sea creíble.

"La situación sirve como un buen ejemplo de por qué es importante evitar compartir publicaciones en línea que se refieren a las amenazas de seguridad de la escuela", dijo la Administración del Distrito Escolar de San Benito en la carta, "Pedimos a nuestras familias para supervisar la actividad de los medios sociales de sus hijos y hablar con ellos sobre el comportamiento adecuado en línea."

La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Cruz también emitió un comunicado diciendo que son conscientes de la tendencia, pero no han recibido ninguna amenaza específica para el Condado de Santa Cruz y ninguna amenaza creíble verificable identificable en su área.

La policía de Greenfield y Gilroy estaban respondiendo a las amenazas previstas para el viernes 17 de diciembre en "GHS". La policía de Greenfield dijo que no había ninguna amenaza inmediata a la Greenfield High School, pero los oficiales estaban presentes en los terrenos de la escuela hoy y mañana.

El Distrito de la Escuela Secundaria de Gilory decidió tomar una "abundancia de precaución" y cancelar las clases mañana en la Gilroy High School, pero la escuela seguirá en sesión para los otros campus en el distrito.

El Distrito Escolar Unificado de González también emitió una declaración diciendo que estaban trabajando con la Policía de González, pero no han visto ninguna amenaza creíble dirigida a cualquiera de sus escuelas.

El Departamento de Policía de Soledad además difundió un comunicado parecido pidiendole a la gente que se ponga en contacto con el departamento si se encuentra con alguna amenaza en las redes sociales.

North Monterey County High School directamente cerró las puertas de la secundarias después de recibir amenazas en el campus. Los estudiantes ya han sido liberados, pero no saben si la amenaza era parte del desafío de Tiktok.