Gisela Sánchez, la primera mujer que estará al frente del BCIE en 63 años

Según el BCIE, las aprobaciones históricas de créditos en 63 años suman US$ 51.994. La encabezan los socios fundadores, Costa Rica con US $12.256, seguido de El Salvador con US$ 9.495, Honduras con US$ 7.664, Nicaragua con US$ 7.237 y Guatemala con US$ 7.237. La oficina de prensa del BCIE en Costa Rica explicó que estos montos pueden incluir créditos aprobados, pero que no se ejecutaron. La mayoría de los proyectos están relacionados, principalmente, con infraestructura vial y hospitalaria, agua, saneamiento, energía y cambio climático, entre otros.

