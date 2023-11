El cáncer de Shannen Doherty se ha extendido pero ella aún tiene mucho por hacer: “No he terminado de vivir”

Sofía Benavides

(CNN) — Shannen Doherty no permitirá que el cáncer le impida vivir.

La estrella de “Beverly Hills, 90210”, de 52 años, debutará en el nuevo podcast de iHeartRadio “Let’s Be Clear with Shannen Doherty” a principios de diciembre. Se trata de un programa que abarcará muchos aspectos de su vida, tanto profesional como personal.

Doherty le detalló a la revista People en una entrevista publicada este martes que entre los temas estarán su experiencia de vivir con cáncer y que “explorará todas las diferentes etapas” de la enfermedad, incluido “cómo es perder el cabello, (y) cómo ser auténtico contigo mismo”.

En junio de este año, Doherty anunció en redes sociales que el cáncer se había extendido a su cerebro y después a sus huesos.

Shannen Doherty habla de su batalla contra el cáncer y dice que hizo metástasis en su cerebro: “Mi miedo es obvio”

Anteriormente, a la estrella de “Charmed” le habían diagnosticado cáncer de mama en 2015, pero dos años después la enfermedad entró en remisión. En 2020, Doherty dio a conocer que el cáncer había regresado, que se había extendido y estaba en etapa 4.

“No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear. No he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor”, dijo a People esta semana. “Simplemente no he terminado”.

Doherty dijo que el podcast la alienta en su viaje, al llamarlo “estimulante”, y que pensaba que seguro la ayudaría.

“Cuando trabajo y soy creativa, no hay lugar para la depresión en absoluto. Me da energía”, dijo. “Trabajar me hace muy feliz. Incluso los productores de mi podcast dijeron: ‘¿En serio? ¿Vas a hacer tres episodios en un día? Es mucho’. Y yo dije: ‘Podría hacer cinco en un día'”.

En “Let’s Be Clear…”, Doherty también abordará su carrera como un todo, desde “cómo fue para mí trabajar con Michael Landon en ‘Little House (on the Prairie)'” hasta sus experiencias durante “los días de ‘90210’”, además de realizar la clásica película para adolescentes de 1988, “Heathers”.

“Let’s Be Clear with Shannen Doherty” se estrenará el miércoles 6 de diciembre.

Lisa Respers France, de CNN, contribuyó a este informe. ​

