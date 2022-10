Lotería de visas 2024 en EE.UU: cómo solicitarla paso a paso y fecha límite

Nombre y apellido tal como aparece en tu pasaporte. Género. Fecha de nacimiento. Ciudad en la que naciste. País en el que naciste. País por el que aplicas (en general coincidirá con tu país de nacimiento, pero puede haber excepciones, por ejemplo si aplicas por el país de tu cónyuge. Te explicamos esos casos en este link). Una fotografía reciente tuya y fotos de tu cónyuge y/o hijos si están incluidos en la solicitud. Puedes consultar los detalles técnicos de la foto aquí, pero en términos generales debe cumplir los mismos estándares que las de las visas. Dirección. País en el que vives actualmente. Número de teléfono (opcional) Dirección de correo electrónico (es importante que tengas acceso directo y vayas a seguir teniéndolo hasta máximo del próximo año, porque en caso de que resultes seleccionado se te enviarán comunicaciones de seguimiento de cara a la entrevista que debes hacer como parte del proceso). El nivel más alto educativo que hayas alcanzado hasta el momento. Tu estatus marital (si tienes cónyuge, debes introducir sus datos incluso si no planeas inmigrar con él o ella o piensas divorciarte. El único caso en que no debes agregarlos es si tu cónyuge es residente legal o ciudadano estadounidense, para lo que hay una opción específica). Información sobre tus hijos, independientemente de si planeas que vayan contigo a Estados Unidos o no.

