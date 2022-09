ANÁLISIS | Por qué los huracanes son cada vez más costosos

No es que el viento no sea un problema. Si no tuvieras el viento, no tendrías el oleaje para empezar. El hecho de que el nivel del mar sea más alto exacerbará la marejada, y luego la atmósfera más cálida aumentará la lluvia, y luego, si las tormentas realmente se mueven más lentamente, eso es una especie de doble golpe de lluvia.

Solo decimos que, en general y hasta ahora, la mayor parte del aumento en el daño se debe al crecimiento y a la exposición a lo largo de la costa… Dado que la cantidad de tormentas y la fuerza de las tormentas que tocan tierra no ha aumentado, no necesariamente esperamos ver un aumento de los daños como resultado de algo más que no sean los cambios demográficos como los que ya hemos observados.

