Los Golden State Warriors en datos: origen, anillos de campeón, jugadores históricos, escudo

urielblanco

(CNN Español) — Por fin llegó el momento más esperado de la temporada: este jueves comienzan las finales de la NBA 2022. Este año, las finales inician a las 9 p. m. ET con el juego 1 entre los Golden State Warriors y los Boston Celtics, equipos que vencieron en los campeonatos de conferencia a los Dallas Mavericks y al Miami Heat, respectivamente.

Finales de la NBA 2022 entre Warriors y Celtics: fechas, partidos y cómo ver en vivo

Los Warriors, en comparación con los Celtics, no tienen una historia con tantos títulos: mientras los de Boston acumulan 17 títulos de NBA (los máximos ganadores junto a Los Angeles Lakers), los de Golden State tienen 5 campeonatos.

Sin embargo, la historia de la franquicia marca un presente mucho más brillante que el de los Celtics. Desde la llegada de Stephen Curry en la temporada 2009-2010, los Warriors han llegado a cinco finales de NBA, de las cuales han ganado tres. Comandados por el entrenador Steve Kerr (que como jugador fue tres veces campeón con los Bulls de Michael Jordan y dos veces con los Spurs), los Warriors han sido el equipo más dominante de los últimos años con una seguidilla de finales frente a dos equipos de LeBron James, los Cavs y los Heat.

Los Boston Celtics en datos: origen, anillos de campeón, jugadores históricos, escudo

Curry, que actualmente juega su temporada 13 en la NBA (todas con Golden State, donde ya es una leyenda), buscará su cuarto anillo individual y el sexto de su equipo.

A continuación, te presentamos algunos datos para que conozcas más sobre los Warriors.

Origen de los Golden State Warriors

Los Warriors fueron fundados en 1946, aunque originalmente se encontraban en Philadelphia, señala la enciclopedia Britannica. Es por esta razón que su primer nombre era Philadelphia Warriors. El equipo fue uno de los equipos originales de la Basketball Association of America (BAA), liga que también se fundó en 1946. En la BAA, los Philadelphia Warriors ganaron un título, que llegó en la temporada inaugural 1946-1947, de acuerdo con la NBA. Los Philadelphia Warriors formaron parte de la fusión de la BAA y la National Basketball League (NBL), de la cual nació la NBA en 1949. Un grupo de inversores del área de la Bahía de San Francisco compró el equipo en la temporada 1961-1962, con lo que el equipo cambió de nombre a los San Francisco Warriors (marca bajo la cual perdieron dos finales). En 1971, la franquicia se movió del este de la Bahía a Oakland y cambió su nombre al que tiene actualmente: los Golden State Warriors. El equipo forma parte de la Conferencia Oeste de la NBA.

Campeonatos

El primer título de NBA para los Philadelphia Warriors llegó en la temporada 1955-1956, luego de vencer por 4 juegos contra 2 a los Wayne Pistons.

Aquí todos los campeonatos de los Warriors:

1955-56 (vencen a los Wayne Pistons bajo el nombre de los Philadelphia Warriors) 1974-75 (contra los Washington Bullets; ganan bajo el nombre de los Golden State Warriors) 2014-15 (vs. Cleveland Cavaliers) 2016-17 (vs. Cleveland Cavaliers) 2017-18 (vs. Cleveland Cavaliers)

Jugadores históricos con el equipo

Stephen Curry realiza un tiro durante el día de medios antes del inicio de las finales de la NBA, en el Chase Center el 1 de junio de 2022 en San Francisco, California. (Foto: Ezra Shaw/Getty Images)

El jugador histórico más destacado del equipo es el legendario Wilt Chamberlain, y se puede mencionar a Rick Barry (MVP de 1976) y Nate Thurmond. El éxito reciente ha sido liderado por Curry, junto a sus compañeros Klay Thompson y Draymond Green, junto con un paso estelar de Kevin Durant.

Más juegos en temporada regular: Stephen Curry, con 826 Más juegos en postemporada: Klay Thompson y Draymond Green, con 139 cada uno Más puntos en temporada regular: Stephen Curry, con 20.064 Más puntos en postemporada: Stephen Curry, con 3.383 Más asistencias en temporada regular: Stephen Curry, 5.388 Más asistencias en postemporada: Draymond Green, con 855 Más rebotes en temporada regular: Nate Thurmond, con 12.771 Más rebotes en postemporada: Draymond Green, con 1.260 Más triples en temporada regular: Stephen Curry, con 3.117 Más triples en postemporada: Stephen Curry, con 530 Más tiros libres en temporada regular: Paul Arizin, con 5.010 Más tiros libres en postemporada: Stephen Curry, con 623

Escudo de los Warriors

A lo largo de su historia, los Philadelphia/San Francisco/Golden State Warriors han tenido un total de 11 logos, según la NBA. El primer escudo (solamente la palabra “PHILA”) estuvo vigente de 1946 a 1962. El último (y que sigue en la actualidad) se presentó en 2010 como parte del 30 aniversario de los Golden State Warriors.

Todos los escudos que han utilizado los Warriors desde 1946 hasta ahora. (Imagen: nba.com/warriors)

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.