Arma secreta para el Super Bowl: la sensación viral de los Bengals, “The Cart”, se dirige a Los Ángeles

(CNN) — Hazte a un lado, Joe Burrow. La verdadera estrella de los Bengals de Cincinnati está rodando hacia el Super Bowl LVI: prepárate para “The Cart” (“El Carro”).

El carro metálico de tres niveles de los Bengals, que se encuentra más comúnmente en los salones de clases, se volvió viral en octubre después de llevarlo a las conferencias de prensa.

Los Bengals utilizaron inicialmente el carro para realizar entrevistas al aire libre como resultado de las restricciones de covid-19; los periodistas colocaban en él micrófonos, grabadoras o teléfonos.

Como todas las historias de regresos deportivos, el soporte de micrófono improvisado fue inicialmente objeto de burlas antes de convertirse en una broma querida por el equipo de los Bengals y los aficionados.

The journey of a lifetime. OFFICIAL: The Mic Cart is going to the #SuperBowl pic.twitter.com/HMv359Cm6X — Cincinnati Bengals (@Bengals) February 3, 2022

Incluso tiene su propia cuenta no oficial de Twitter, reforzando el cariño por el carro mediante una campaña de apoyo a las organizaciones benéficas locales de Cincinnati en el periodo previo al Super Bowl del 13 de febrero.

Y mientras los Bengals se preparan para enfrentarse a los Rams de Los Ángeles en su propio terreno –la segunda vez en la historia de la NFL que un equipo juega el Super Bowl en su estadio–, el carrito del micrófono está teniendo un pequeño momento hollywoodense.

“Iniciando ruta hacia el SoFI Stadium”, dice la voz en off del GPS, en un video publicado en la cuenta oficial de Twitter de los Bengals.

‘The Cart’ fue el actor principal del video.

“El viaje de toda una vida. Es oficial: el carrito del micrófono va al Super Bowl”, decía el tuit que lo acompañaba.

La aparición del carrito coincidió con una temporada estelar sin precedentes para los Bengals, que jugará el Super Bowl por primera vez desde 1989.

Una dramática victoria en la prórroga sobre los favoritos Chiefs de Kansas City en el partido por el título de la AFC selló su billete para el gran partido en Los Ángeles, poniendo a los Bengals a una victoria de su primer triunfo en un Super Bowl.

Y si los Bengals triunfan, no te sorprendas de ver el trofeo Vince Lombardi desfilando en ese carro de cuatro ruedas tan especial en Ohio.

