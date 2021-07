Los estadounidenses deben tomar una decisión para evitar un repunte de covid-19, advierte un experto

CNN - Spanish

olivertapia

(CNN) — Con el aumento de los casos de covid-19 y las hospitalizaciones en comunidades con bajas tasas de vacunación, un experto dice que los estadounidenses enfrentan una disyuntiva: vacunarse o continuar lidiando con los impactos de la pandemia.

“No podemos tener las dos cosas; no podemos estar sin usar mascarillas y sin distanciarnos socialmente y sin vacunar. Eso no funcionará”, dijo el lunes el Dr. Jonathan Reiner, analista médico de CNN y profesor de medicina y cirugía en George Washington University.

Pronto ocurrirá una ‘cantidad sorprendente de muertes’ en estas regiones de EE.UU. debido al aumento de casos de covid-19, advierte un experto

Los casos de covid-19 en el país aumentaron un 47% durante la semana pasada a medida que se extendía la variante delta más transmisible, pero no todas las comunidades se vieron afectadas por igual.

Aproximadamente un tercio de los casos de la nación se produjeron en cinco estados, Florida, Louisiana, Arkansas, Missouri y Nevada, dijo Reiner. Y el impacto se sintió más entre los no vacunados. De todas las muertes por el virus en junio, más del 99% se produjeron entre personas no vacunadas, dijo la Dra. Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

“Tenemos que elegir bando y el bando es que tenemos que vacunarnos”, dijo Reiner. “Tenemos las herramientas para vencerlo, podemos vencerlo este verano, pero la forma de hacerlo es la vacunación”.

Fauci asegura que no es necesaria una dosis de refuerzo 0:42

Para que más estadounidenses se vacunen, los funcionarios deberán abordar las razones detrás de algunas de las dudas de la población.

Para algunos, es que las vacunas no han sido completamente aprobadas, lo que el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, le dijo a CNN que es solo cuestión de tiempo. Y para otros, la división política ha inhibido la vacunación, pero Reiner subrayó que con más de 600.000 estadounidenses muertos, es el virus el que debe ser visto como el enemigo, no las vacunas.

En Arkansas, que tiene una de las tasas de vacunación más bajas de EE.UU. con un 35% según los datos de los CDC, el alcalde de Little Rock, Frank Scott Jr., dijo que, como hombre negro, era escéptico de recibir una vacuna, pero ahora quiere liderar el plan para garantizar que todos los residentes sean vacunados.

Lo que la trayectoria de la variante delta en Israel y Reino Unido podría significar para EE.UU.

“Esto es serio y no deberíamos tener que permitir que alguien muera para que creamos realmente en la investigación y la ciencia. Lo que continuamos haciendo es seguir las políticas e investigaciones basadas en datos y todo lo que hacemos en nuestra administración, y esto es solo otra forma de continuar haciéndolo porque, nuevamente, esto salva vidas”, dijo Scott.

‘Nada cambió’ después de la reunión sobre el refuerzo de Pfizer

Funcionarios de salud federales se reunieron el lunes con el fabricante de vacunas Pfizer/BioNTech para discutir si y cuándo podría ser necesaria una dosis de refuerzo de su vacuna contra el covid-19.

Pfizer presentó datos a los funcionarios de salud federales durante aproximadamente una hora que sugieren que pronto se necesitarán refuerzos para mantener la protección de covid-19, pero Fauci le dijo a CNN después de la reunión: “En realidad, nada ha cambiado”.

Dijo que con base en los datos actuales, las agencias de salud federales, como los CDC y la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA), no están listas para recomendar un refuerzo.

“Dejamos muy claro que sus datos son parte de un rompecabezas mucho más grande”, le dijo Fauci a Chris Cuomo de CNN.

Las 5 preguntas tras el anuncio de disminución de efectividad de la vacuna de Pfizer

La reunión se produjo después de que Pfizer dijera la semana pasada que está viendo una disminución de la inmunidad de su vacuna contra el coronavirus y está retomando sus esfuerzos para desarrollar una vacuna de refuerzo para proteger a las personas de las variantes.

Pfizer enfatizó en un comunicado el lunes que publicará “datos más definitivos en una revista revisada por pares y continuará trabajando con las autoridades reguladoras para garantizar que nuestra vacuna continúe ofreciendo el mayor grado de protección posible”.

El mensaje que Fauci espera que el público se lleve de la reunión, dijo, es que la discusión sobre los refuerzos no significa que las vacunas actuales no estén ofreciendo suficiente protección contra el virus.

Variante delta provoca más contagios en Los Ángeles 0:44

“De lo que estamos hablando no es necesariamente de lo buenas que son, porque son indudablemente fabulosas”, dijo. “Es la durabilidad de la respuesta lo que está en cuestión, lo cual es algo perfectamente razonable cuando se trata de una vacuna.

“No sabemos cuánto tiempo va a durar ese grado de protección extraordinariamente alto y eso es de lo que estamos hablando”.

No se recomiendan los impulsores ahora, pero eso no significa que en algún momento no se aconsejarán para toda la población o para grupos vulnerables específicos, dijo.

Por ejemplo, el Dr. Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical de la Facultad de Medicina de Baylor, dijo el lunes que era sorprendente que no se hablara durante la sesión informativa sobre los refuerzos para las personas inmunodeprimidas.

Una ‘ola gigante’ que se acerca a los estadounidenses no vacunados

La tasa de infección entre los estadounidenses no vacunados es mucho mayor, dijo el lunes el analista médico de CNN Sanjay Gupta, tanto que Estados Unidos pronto pasará de una división entre poblaciones vacunadas y no vacunadas a vacunados e infectados.

Dr. Howard Jarvis, un médico de emergencia en Springfield, Missouri, dijo a CNN el lunes que sus pacientes enfermos no están vacunados.

“Si están lo suficientemente enfermos como para ser admitidos en el hospital, no están vacunados. Ese es el denominador común absoluto entre esos pacientes”, dijo. “Puedo ver el arrepentimiento en su rostro. Ya sabes, les preguntamos, porque queremos saber, ¿estás vacunado? Y está muy claro que muchos de ellos se arrepienten (de no haberse vacunado)”.

La variante delta es un “covid-19 con esteroides”, según un experto, mientras aumentan los casos en gran parte de EE.UU.

En el condado de St. Louis, Missouri, los funcionarios dijeron que los casos nuevos han aumentado en un 63% durante las últimas dos semanas, y el ejecutivo del condado, Sam Page, dijo que “se avecina una ola gigante hacia nuestras poblaciones no vacunadas”.

Las tasas de admisiones hospitalarias relacionadas con el covid-19 aumentaron un 36% durante las últimas dos semanas en el área metropolitana de St. Louis, según un informe del Departamento de Salud Pública del Condado de St. Louis.

“Esta variante se está propagando rápidamente y tiene la capacidad de devastar a quienes lestén en su camino, y por eso es tan importante vacunarse ahora”, dijo Page.

Kendall Lanier, Kaitlin Collins, Amanda Sealy, Lauren Mascarenhas, Deidre McPhillips y Steve Almasy de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.