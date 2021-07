Las denunciantes de Bill Cosby y sus abogadas expresan su indignación y traición por su salida de prisión

CNN - Spanish

(CNN) — La noticia de la salida de Bill Cosby de la prisión conmocionó a muchos en Estados Unidos, sobre todo a quienes lo denunciaron.Cosby fue liberado después de que el máximo tribunal de Pennsylvania anulara su condena por agresión sexual, diciendo que se violaron sus derechos al debido proceso en el primer caso importante de la era #MeToo.

Bill Cosby sale de prisión tras anularse su condena

La reacción de las acusadoras y sus abogadas al anuncio de este miércoles contrasta con la euforia que muchas de ellas sintieron en 2018 cuando el comediante fue declarado culpable de tres cargos de agresiones indecentes agravadas por drogar y agredir sexualmente a Andrea Constand en su casa en un suburbio de Filadelfia en 2004.

Esto es lo que las mujeres, junto con sus abogadas, tienen para decir:

Andrea Constand

Constand fue la figura central en el juicio penal de Cosby hace tres años. Ella declaró que Cosby la drogó y agredió en su casa en 2004.

Constand y sus abogados dijeron que la decisión de este miércoles de anular la condena de Cosby es decepcionante y desalentadora para las sobrevivientes de agresiones sexuales.

«La decisión mayoritaria de hoy respecto a Bill Cosby no solo es decepcionante, sino preocupante, ya que puede desanimar a quienes buscan justicia por agresiones sexuales en el sistema de justicia penal a denunciar o participar en el enjuiciamiento del agresor, o puede obligar a una víctima a elegir entre presentar una acción penal o civil».

Victoria Valentino

Victoria Valentino

Victoria Valentino acusó a Cosby de haberla violado en los años 60.

«¡Estoy indignada! ¡Indignada! ¡Atónita! Se me hace un nudo en el estómago. El trabajo que hemos hecho para impulsar a las mujeres ha sido anulado por un fallo legal. Ahora tenemos un depredador en serie en la calle», dijo.

Valentino dijo que el anuncio surgió de la nada y lo describió como un golpe en el estómago.

«¿Qué dice esto sobre el mérito de una mujer? ¿El valor de una mujer? ¿Nuestras vidas no significan nada? Todas las vidas que él dañó, por no hablar de nuestros hijos y de cómo respondemos a nuestros hijos y nuestras relaciones personales. Ha impactado en la vida de más de 60 mujeres».

Valentino continuó diciendo que cuando se produjo el veredicto de culpabilidad de Cosby hace tres años, ella y otras denunciantes al igual que las víctimas de otros hombres poderosos, como Harvey Weinstein, se sintieron reivindicadas.

«Así que aquí estamos, de vuelta al punto de partida», dijo.

Janice Baker-Kinney

Janice Baker-Kinney

Janice Baker-Kinney acusó a Cosby de darle pastillas y violarla en la década de 1980.

Ella dijo a WPVI-TV, afiliada a CNN, que le está costando asimilar la noticia de la liberación de Cosby.

«Estoy aturdida, conmocionada y tengo un nudo en el estómago… Una simpleza legal puede anular esto cuando tantas personas se presentaron… Este violador en serie se va a casa hoy es simplemente impresionante para mí», dijo.

Lisa Bloom, abogada de denunciantes de Cosby

Lisa Bloom

Lisa Bloom dijo a Ana Cabrera de CNN que está «asqueada y sorprendida» por el fallo.

«El jurado escuchó todas las pruebas, consideró todo, lo condenó, y ahora que ha llegado este día simplemente creo que es una vergüenza para todas las víctimas», dijo Bloom, una de las abogadas.

«Me alegro de que haya cumplido algo de tiempo», dijo, pero solo fue «una pequeña, diminuta medida de la justicia que debería haber recibido».

Bloom dijo que pensaba que este miércoles «iba a ser un día muy duro. Creo que va a ser un acontecimiento que va a afectar a todas las que han testificado que él las drogó y violó».

También tuiteó y dijo a CNN que la liberación de Cosby demuestra que el sistema de justicia penal favorece a los ricos y poderosos.

«Y eso demuestra que si tienes dinero y poder en el sistema de justicia penal y puedes permitirte abogados que luchen y luchen durante años y años, al final puedes encontrar un resquicio y una forma de conseguir que se anule una condena, y eso es lo que ha ocurrido aquí», dijo Bloom.

Gloria Allred, abogada de denunciantes de Cosby

Gloria Allred

En un comunicado obtenido por CNN, la abogada Gloria Allred dijo lo siguiente:

«Esta decisión de la Corte Suprema de Pennsylvania de anular hoy la condena de Bill Cosby debe ser devastadora para las denunciantes de Bill Cosby. Me solidarizo especialmente con quienes testificaron valientemente en sus dos casos penales. Yo representé a la mayoría de las acusadoras de malos tratos anteriores que testificaron. A pesar de la decisión de la Corte Suprema de Pennsylvania, esta fue una importante lucha por la justicia y aunque la corte anuló la condena por motivos técnicos, no reivindicó la conducta de Bill Cosby y no debe interpretarse como una declaración o una conclusión de que no participó en los actos de los que se le acusa».

–Eric Levenson, Sonia Moghe, Ray Sánchez y Kristina Sgueglia de CNN contribuyeron a este reportaje.

