¿Tienes que dejar de usar la mascarilla? La Dra. Leana Wen explica

Noticias CNN

(CNN) — ¿Puedes dejar de usar la mascarilla o no? Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) publicaron nuevas pautas el 13 de mayo según las cuales las personas completamente vacunadas pueden dejar de usar las máscaras en casi todos los entornos.

No tan rápido. Muchas personas están decidiendo por sí mismas sobre qué entornos se sienten cómodas quitándoselas. ¿Qué pasa si tienes niños pequeños en casa? ¿Qué pasa si tienes una condición médica subyacente que resulta en que eres inmunodeprimido? ¿Qué pasa si todavía no te sientes cómodo haciéndolo? ¿Hay situaciones en las que todavía usarías doble mascarilla?

Nos dirigimos a la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, para pedirle su consejo. Wen es médico de urgencias y profesora visitante de política y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora del próximo libro «Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health».

CNN: ¿Podría explicar las nuevas pautas de los CDC sobre el uso de mascarilla?

Dra. Leana Wen: Las nuevas pautas de los CDC dicen que si está completamente vacunado, lo que significa que han pasado dos semanas desde su segunda dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech o Moderna, o desde su vacuna Johnson & Johnson de una dosis, no es necesario usar una máscara en la mayoría de los entornos.

Hay algunas excepciones: aún debe usar una máscara en aviones, trenes, hospitales, hogares de ancianos y si un negocio lo requiere. Las pautas también se rigen por las leyes locales y estatales, por lo que habrá algunas variaciones. Mi estado de Maryland ha eliminado los mandatos de máscaras para interiores, pero donde vivo, en Baltimore, todavía tenemos estos mandatos en vigor.

Más lugares de EE.UU. levantan los mandatos de uso de mascarillas, pero hay quien advierte que el sistema de honor no está funcionando

Para ser claros, estas pautas no se aplican a personas que no están vacunadas. Todavía deberían tener sus máscaras puestas. Esa guía es para protegerse a sí mismos, ya que aquellos que no están vacunados aún corren un alto riesgo de contraer covid-19. También es para proteger a quienes los rodean, especialmente a aquellos que tampoco están vacunados y, por lo tanto, están en riesgo.

CNN: Si alguien está vacunado, ¿tiene que dejar de usar mascarilla?

Wen: No. El hecho de que ahora pueda hacerlo no significa que tenga que hacerlo. Es una decisión personal y todos deben descubrir qué es lo mejor para ellos.

Hay algunas personas vacunadas que aún deben tomar precauciones y mantener sus mascarillas puestas. Esto es particularmente cierto para aquellos con inmunosupresión severa. Si usted es un paciente de trasplante que toma medicamentos inmunosupresores o tiene cáncer y está recibiendo quimioterapia, aún debe mantener puesta la máscara y mantener distancia en lugares públicos donde las personas que lo rodean podrían estar sin vacunar y sin mascarilla.

Las personas con otras formas de inmunosupresión deben consultar con su médico. Por ejemplo, los pacientes en diálisis o que tienen lupus o artritis reumatoide y están tomando medicamentos inmunosupresores más leves también pueden necesitar tomar precauciones adicionales.

Otros pueden estar sanos en general, pero aun así quieren tomar precauciones adicionales. Está bien. Debe proceder a su propio ritmo. La vacuna lo protege muy bien de contraer covid-19 y de contagiarlo a otras personas, pero no al 100%.

Si la pequeña posibilidad es algo que le preocupa, podría seguir usando máscaras en entornos de mayor riesgo.

Algunas personas todavía necesitan usar mascarilla así estén vacunadas. ¿Eres una de ellas?

CNN: ¿Cómo pensar a dónde se va en función del riesgo? Por ejemplo, ¿qué hay de ir al supermercado en lugar de ir a un restaurante o gimnasio?

Wen: Cualquier actividad al aire libre será más segura que la actividad equivalente en el interior. Si está vacunado y está al aire libre, será muy seguro. Si está pensando en quitarse la máscara con otras personas, creo que esta es la primera área para hacerlo. Cuando salga a caminar o haga un picnic en el parque, puede quitarse la máscara.

Otro entorno muy seguro es el de otras personas que usted sabe que están completamente vacunadas. Una cena con amigos vacunados o compartir un espacio de trabajo con otras personas en las que también confía que estén vacunadas, son buenos lugares para quitarse la máscara y disfrutar de la compañía de los demás como lo hacía antes de la pandemia.

Si hay una empresa que está verificando la vacunación de alguna manera, por ejemplo, algunos gimnasios y lugares deportivos lo están haciendo, también es más seguro que si no se verifica el estado de vacunación.

Habrá un mayor riesgo en entornos de interior con personas que pueden no estar vacunadas. Nuevamente, el riesgo para usted es mucho menor ahora que está vacunado. El nivel de riesgo depende del entorno y la tasa de transmisión comunitaria.

Cualquier entorno en el que se encuentre entre multitudes y no pueda distanciarse físicamente tiene un mayor riesgo, y si su comunidad sigue siendo un punto de alto contagio, eso también aumenta el riesgo. Es por eso que algunas personas vacunadas aún pueden decidir seguir usando máscara en, digamos, un supermercado donde hay muchas personas a su alrededor, pero están bien quitándose la máscara para comer en un restaurante donde hay buen espacio entre las mesas.

Es posible que decidan quitarse la máscara cuando estén en el gimnasio en una cinta de correr y no haya nadie cerca de ellas, pero es posible que no quieran estar en una clase de ejercicio bajo techo con muchas personas que respiran con dificultad, sin máscara y sin vacunas. Estas son decisiones personales que las personas deben tomar en función de su propia tolerancia al riesgo.

CNN: ¿Existen circunstancias en las que las personas vacunadas todavía deban usar doble mascarilla?

Wen: Nuevamente, esto depende de usted y de su tolerancia al riesgo. Anteriormente, la doble mascarilla se debía a que todas las herramientas que teníamos para evitar contraer el covid-19 eran las mascarillas y el distanciamiento. Ahora también tenemos las vacunas. Para la mayoría de los entornos de rutina, como los supermercados, podría considerar cambiar la N95 o KN95 por una mascarilla quirúrgica o de tela normal, y si usaba doble mascarilla, cambiar a una sola.

Esta es realmente una decisión personal. Algunas personas no encuentran incómodo usar doble mascarilla o una N95 o KN95 y es posible que deseen seguir haciéndolo. Eso puede ser aconsejable en algunos casos, especialmente si tienen una condición médica subyacente que causa inmunosupresión. Otros encontraron que este tipo de uso de mascarilla era incómodo y pueden cambiar a una máscara de una sola capa más cómoda.

CNN: ¿Qué pasa con el transporte? ¿Debería la gente llevar máscaras en autobuses, aviones y trenes? ¿Qué deben hacer si alguien a su alrededor no usa mascarilla?

Wen: Sí, la gente debería usar máscaras en el transporte público, aviones y trenes porque esto sigue siendo la ley y es un requisito. Si alguien no está usando su máscara en este entorno, está yendo en contra de la ley. Si se siente incómodo, puede acercarse a alguien a cargo en busca de ayuda o alejarse de la persona que no está usando mascarilla.

¿Cómo y dónde dejar de usar mascarilla en EE.UU.? 2:23

CNN: ¿Qué pasa con aquellos que viven con niños no vacunados o con personas inmunodeprimidas? ¿Deberían seguir usando máscaras?

Wen: Eso depende de su tolerancia al riesgo. La probabilidad de que usted, como persona vacunada, contraiga el covid-19 y lo transmita a otras personas es muy baja, pero no es cero. Algunos podrían decidir que un riesgo muy bajo es suficiente para volver a la normalidad prepandémica y no usar máscaras. Otros pueden decidir que una máscara no es un gran inconveniente y aún así continuar usándola en algunos entornos.

Para mi familia, con niños de 1 y 3 años, mi esposo y yo ya no usamos máscaras en ambientes al aire libre o en ambientes interiores con otras personas vacunadas. Pero usaremos máscaras si estamos en el supermercado, en la iglesia y en otros lugares donde hay personas potencialmente no vacunadas y sin mascarilla. Esa es una decisión personal que funciona para nosotros y nuestra tolerancia al riesgo; otros tomarán decisiones diferentes.

ANÁLISIS | Liberación e inquietud ante la nueva guía sobre mascarillas para vacunados en EE.UU.

CNN: Digamos que tiene niños pequeños o personas inmunodeprimidas en casa. ¿Todas las personas que lo visitan deben usar máscaras?

Wen: Si las personas que vienen a visitar a los niños pequeños están completamente vacunadas, corren un riesgo muy bajo. Si quiere estar absolutamente seguro, estar al aire libre es definitivamente lo más seguro, pero probablemente aún sea muy seguro estar juntos en el interior, sin máscaras. Mi esposo y yo estamos siendo muy cautelosos, pero incluso nosotros pensamos que esto sería un riesgo lo suficientemente bajo para nosotros. Si los visitantes no están vacunados, deben ver a las otras personas no vacunadas solo al aire libre, o si están adentro, con mascarilla y distanciamiento.

La persona inmunodeprimida debe consultar a su médico, como mencioné anteriormente, para averiguar cuál es su riesgo en función de su afección médica y, por lo tanto, cuánta precaución debe tomar.

CNN: ¿Qué pasa si alguien quiere mantener la mascarilla puesta para mostrar a quienes lo rodean que se preocupa por ellos?

Wen: Algunas personas pueden optar por hacer eso, especialmente si están en lugares cerrados con mucha gente. Estamos en un período intermedio, donde las reglas y las normas están cambiando rápidamente. La conclusión es que las personas deben hacer lo que les resulte cómodo.

Decida, como hogar y familia, qué nivel de riesgo le gustaría tomar. Empiece a quitarse la máscara en algunos entornos con los que se sienta más cómodo y observe cómo se siente. En este punto de la pandemia, mucho se trata de decisiones personales y de su tolerancia personal al riesgo.