Cachorros y gatitos muertos en jaulas revelan el lado oscuro de la locura de las ‘cajas misteriosas’ de China

(CNN Business) — En el video, el sonido de animales asustados es ensordecedor.

Cuando una linterna ilumina las torres de cajas en la parte trasera de un camión de reparto, se pueden vislumbrar mechones de piel a través de pequeños orificios de ventilación. Esos son los animales más afortunados; otras cajas aparecen completamente pegadas con cinta adhesiva.

El grupo defensor de los derechos de animales Love Home filmó esta redada el 3 de mayo en la ciudad de Chengdu, en el centro de China, durante la cual se descubrió 156 cajas con cachorros y gatitos de meses de edad, algunos de los cuales estaban muertos.

Las imágenes escandalizaron a los usuarios chinos de las redes sociales, que estaban horrorizados de que los animales se hubieran convertido en víctimas de una locura de compras que recorre China llamada «cajas misteriosas».

Funciona de la siguiente manera: los consumidores compran una pequeña caja con un regalo desconocido en su interior, normalmente una figura coleccionable. Ding Ying, profesor asociado de marketing en la Universidad Renmin de China en Beijing, dijo al periódico estatal People’s Daily que las cajas eran «adictivas», especialmente cuando los premios eran parte de una serie coleccionable. «Los consumidores tienen una necesidad inherente de cierre, por lo que tienden a [querer] poseer toda la serie una vez que obtienen una», afirmó.

1 de 6

| Cajas llenas de perros y gatos jóvenes en la parte trasera de un camión, que fue detenido por el grupo de derechos de los animales Love Home en la provincia de Sichuan, China, el 3 de mayo. Publicaron imágenes de su redada en las redes sociales, donde se difundió rápidamente.

2 de 6

| Uno de los cachorros encontrados por Love Home en una redada a un camión en la provincia de Sichuan el 3 de mayo. Creen que estaba destinada a una “caja misteriosa de mascotas”.

3 de 6

| Anuncios de cajas misteriosas de mascotas que se mostraron en la emisora estatal china CCTV. El de la izquierda promete “no hay perros nativos”, mientras que el otro dice “no hay perros enfermos”.

4 de 6

| Love Home encontró unos 160 perros y gatos jóvenes metidos en cajas en el camión que asaltaron el 3 de mayo, algunos de los cuales ya habían muerto.

5 de 6

| Algunos de los animales que fueron rescatados de un cargamento de unas 160 mascotas en las llamadas “caja misteriosa” encontradas en Chengdu, provincia de Sichuan.

6 de 6

| ZTO Delivery se disculpó después de la redada de Love Home, que encontró cachorros como estos en cajas pequeñas y se vieron obligados a pagar una multa por las autoridades postales de Sichuan.

Eso ha convertido las cajas en un gran negocio. En diciembre, el fabricante de cajas misteriosas Pop Mart, cuyas cajas contienen lindas figuras de plástico, recaudó US$ 676 millones en su oferta pública inicial. Ese mes, el periódico estatal China Daily publicó que la industria de las cajas misteriosas podría tener un valor de 30.000 millones de yuanes (US$ 4.700 millones) para 2024, citando un informe de la industria.

Hay un lado más oscuro de la tendencia

Si bien la entrega de animales vivos por correo es ilegal en China, está mal vigilada, según los medios estatales. Algunos operadores de cajas misteriosas están explotando ese punto ciego para ofrecer mascotas sorpresa entregadas a las puertas de los consumidores por tan solo 32 yuanes (US$ 5).

Los grupos defensores de los animales aseguran que es cruel con los animales, no todos los cuales sobreviven al viaje a sus nuevos dueños.

«Le dije al joven que vendía las cajas ciegas para animales que estaba ganando dinero a costa de las vidas de estos animales», advirtió el fundador de Love Home, Chen Yunlian, a la emisora ​​estatal CCTV.

CNN Business intentó ponerse en contacto a Love Home para este artículo, pero Chen se negó a ser entrevistado.

‘Se puede poner de todo dentro de una caja misteriosa’

A medida que la tendencia de las cajas misteriosas se ha disparado en los últimos años, ha crecido para incluir productos caros, incluidos teléfonos inteligentes, relojes y gafas de sol.

Las principales marcas internacionales, como Starbucks, Sephora y Converse, han creado sus propias cajas misteriosas para los consumidores chinos. Los influencers de las redes sociales publican videos elaborados que muestran a las personas abriendo sus «cajas ciegas» y comparando lo que encontraron.

En las redes sociales chinas, hay un nuevo eslogan: «Todo se puede poner dentro de una caja misteriosa».

Pero en algunos sitios, ese eslogan se está yendo demasiado lejos. Por ejemplo, en Pinduoduo, una de las plataformas de compras en línea más grandes de China, una lista vista por CNN Business ofreció una caja misteriosa «fresca y pequeña», que contendrá un perro «al azar» por 599 yuanes (US$ 92). La imagen adjunta al anuncio es de un chihuahua de pelo largo feliz y saludable. CNN Business contactó a Pinduoduo para solicitarle comentarios.

Las misteriosas cajas de mascotas también han aparecido en otros importantes mercados en línea, incluido Taobao de Alibaba. La empresa Alibaba no respondió a una solicitud de comentarios de CNN Business.

En una publicación en un sitio web no revelado, que se muestra en un documental de la transmisión estatal CCTV, un vendedor ofreció una «caja misteriosa» para perros por 32 yuanes (US$ 5) junto con una foto de un sonriente shiba inu. Y un influencer de las redes sociales se publicó a sí mismo desenvolviendo una caja misteriosa con un crustáceo al azar dentro. No está claro dónde compró la caja.

La mayoría de los anuncios de cajas misteriosas especifican qué tipo de animal están vendiendo y garantizan una mascota de alta calidad, pero fue una historia diferente cuando el Love Home Animal Rescue Center allanó el camión en Chengdu, administrado por ZTO Express, con sede en China, una empresa de mensajería. En lugar de pedigrí, encontraron cachorros y gatitos de razas mixtas apiñados en pequeñas cajas de plástico con cinta adhesiva.

El grupo dijo en Weibo que muchos estaban muertos o muriendo de asfixia y hambre. No está claro en qué plataforma se vendieron, pero Love Home manifestó a los medios estatales que habían estado monitoreando la estación ZTO cercana para saber cuándo llegarían los animales. Cuando allanaron el camión, quedó claro en las etiquetas de las cajas que los animales estaban destinados al mercado de cajas misteriosas, según la organización.

«Los vendedores por lo general dejan de proporcionar comida y agua un día antes de la salida para limitar las excreciones de los animales», dijo Chen de Love Home en las redes sociales. En una caja, de apenas 30 centímetros de ancho, tres cachorros estaban encajados uno al lado del otro, inmóviles.

No es la primera vez que surgen preguntas sobre la calidad de las mascotas en las cajas misteriosas. En las revisiones de los listados de cajas de mascotas misteriosas en los sitios de comercio electrónico chinos, los clientes describen recibir animales sucios y enfermos.

«[Mi] perro ha estado deprimido, luciendo enfermo y no se ha movido mucho desde que llegó … ¡Por favor, piénselo dos veces antes de comprar estos perros!», comentó un usuario en Pinduoduo.

«El perro no se movía mucho y el servicio al cliente dijo que lo dejara descansar … y murió», destacó otro cliente en el mismo sitio web.

La industria de entrega de paquetes de China se ha enfrentado anteriormente escándalos de maltrato animal. En septiembre de 2020, al menos 5.000 animales, incluidos perros, gatos y conejos, fueron encontrados muertos en una estación logística en la provincia central de Henan.

Pero las imágenes y fotos de Love Home indignaron a los usuarios de Weibo, que leyeron más de 450 millones de publicaciones con el hashtag «Pet Blind Box».

«Oponte decididamente a las cajas ciegas para mascotas!! Boicot a la mensajería de animales vivos‼», publicó el Centro de Rescate de Animales Love Home en las redes sociales.

Reacción generalizada

Se han retirado varios listados de cajas misteriosas de los sitios de comercio electrónico desde que el grupo de derechos de los animales Love Home expuso el escándalo.

Otros han tratado de disfrazar sus productos cambiando las descripciones de los anuncios para eliminar la palabra «caja misteriosa» o etiquetándolos como servicios de adopción o rescate.

En un comentario del 5 de mayo, la agencia de noticias estatal Xinhua denunció el trato a las mascotas como juguetes y calificó los productos como una profanación de la vida. «Tanto los compradores como los vendedores deben comenzar desde el corazón, tener más buena voluntad y más respeto por la vida», indicó el comentario.

Después de la redada, la empresa de entregas ZTO, que cotiza en Hong Kong, se disculpó por la «mala conducta» de la organización. «Nuestra investigación encontró que este lote de animales vivos se vendió en línea y se recolectó en violación de las regulaciones», se lee en el comunicado.

«El desarrollo saludable de la industria de la mensajería no se basa en una regulación estricta y una gestión segura, sino también en un sentido justo de la vida y el valor».

ZTO también dijo en su declaración que la instalación de entrega de Chengdu donde se encontraron las cajas se cerraría y que la compañía cooperaría con la investigación policial.

En un comunicado en ese momento, las autoridades postales de Chengdu dijeron que habían multado a ZTO por US$ 12.419 (80.000 yuanes) por la mala conducta.

A pesar de la indignación generalizada y la cobertura de los medios, poco más de una semana después de la redada de Chengdu, se encontraron más cajas de mascotas misteriosas en la provincia de Jiangsu, publicó Global Times.

Cuando las autoridades llegaron al centro de transferencia ZTO Express en Jiangsu, encontraron 13 cajas de animales, muchos de los cuales ya estaban muertos.

En respuesta al medio estatal paper.cn, ZTO dijo que los animales encontrados en Suzhou estaban varados en el centro de Suzhou, ya que estaban siendo devueltos después de que comenzara a rectificar la práctica de la entrega de animales vivos desde el 5 de mayo.

Evan Sun, un científico de la organización no gubernamental World Animal Protection (WAP) en China, informó el descubrimiento de un segundo lote de cajas para mascotas tan pronto después de la redada inicial mostró que ZTO Express no había tomado suficientes medidas para corregir el problema.

«Para las personas que quieren una mascota, deben ser conscientes de que es inaceptable transportar animales de una manera tan inhumana», dijo. ZTO no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el segundo caso.

Amenaza de enfermedad

Actualmente, China no tiene leyes amplias a nivel nacional que protejan a los animales del maltrato. Pero a raíz del escándalo de la caja misteriosa de las mascotas, los expertos han pedido que se introduzca dicha legislación.

«Existe la necesidad de continuar aumentando la conciencia sobre el bienestar animal en toda la sociedad, lo que conducirá a un sistema legal de protección animal más fuerte en el futuro», dijo Sun de WAP. «Se requieren acciones colectivas para poner fin a este cruel comercio de animales».

Pero los grupos de derechos de los animales y los medios estatales dijeron que existe otro riesgo de una industria misteriosa y no regulada de cajas para mascotas: la posibilidad de que las enfermedades se propaguen rápidamente.

Según un voluntario de Love Home, citado en un artículo de la estatal China Daily, más de una docena de los gatos y perros encontrados en la redada de Chengdu fueron diagnosticados con enfermedades, como «moquillo y plaga felina».

La Organización Mundial de la Salusd concluyó en su informe preliminar sobre los orígenes del covid-19 que un animal era la fuente más probable de la pandemia, que ha matado a tres millones de personas en todo el mundo hasta mayo de 2021.

China ha introducido nuevas leyes estrictas en un intento por prevenir brotes de enfermedades transmitidas por animales a raíz de la pandemia de coronavirus, incluida la prohibición de comer animales salvajes. Pero el China Daily, administrado por el estado, dijo que muchos comerciantes de mascotas en plataformas de comercio electrónico «simplemente ignoran» los requisitos de inspección y cuarentena establecidos por el gobierno.