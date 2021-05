Los Juegos Olímpicos se llevarán a cabo de manera segura, según Sebastian Coe

Noticias CNN

(CNN) — El presidente de World Athletics (organismo que rige el atletismo a nivel mundial), Sebastian Coe, dice que confía en que los Juegos Olímpicos de Tokio se puedan llevar a cabo de manera segura, a pesar de los crecientes pedidos de cancelación de los Juegos.

Japón está actualmente luchando contra una cuarta ola de infecciones por coronavirus y Tokio, junto con varias otras prefecturas, permanece en estado de emergencia hasta finales de mayo.

En ese contexto, se presentó a los organizadores una petición pidiendo la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio después de obtener cientos de miles de firmas, y el director ejecutivo de la principal empresa japonesa de comercio electrónico, Rakuten, ha calificado los planes para organizar los Juegos como una «misión suicida».

Pero Coe sigue confiando en que los Juegos Olímpicos, ya pospuestos un año en medio de la pandemia, podrán comenzar el 23 de julio según lo programado.

«¿Deberíamos tener los Juegos? Sí, deberíamos. ¿Podemos tenerlos seguros y protegidos? Creo que podemos», dijo Coe, cuatro veces medallista olímpico y presidente de Atletismo Mundial desde 2015, a CNN Sport.

«No soy arrogante sobre eso. Pero sí creo que hay sistemas que ahora se han probado y probado. Sabemos mucho más sobre estos sistemas que hace un año».

Los organizadores han delineado planes estrictos con la esperanza de que los Juegos se puedan organizar de forma segura, incluidas pruebas rigurosas y medidas de seguimiento y movimientos restringidos para los atletas.

«Para los atletas, será una experiencia estéril. Creo que tenemos que aceptar eso. Es casi seguro que su día será de pueblo en lugar, de lugar en pueblo y tal vez en pistas de entrenamiento en el medio.

«No habrá visitas turísticas, no habrá bares de karaoke. Quiero decir, los atletas serios no buscarían eso de todos modos, pero va a ser difícil».

Coe, quien fue presidente del comité organizador de Londres 2012, dijo que «realmente no puede especular» sobre un escenario en el que los Juegos serían cancelados, una decisión que el primer ministro japonés Yoshihide Suga ha dicho que corresponde al Comité Olímpico Internacional.

También destacó la importancia de albergar los Juegos Olímpicos para los miles de atletas que califican para competir en Tokio.

«Hay una estadística bastante aleccionadora: el 70% de los competidores que persiguen un puesto olímpico solo tendrán una oportunidad de esto», dijo Coe.

«Cancelar unos Juegos Olímpicos cuando el fútbol, ​​el tenis, el rugby y otros deportes ya están en funcionamiento, y algunos incluso con multitudes, donde las ciudades están saliendo del bloqueo y se están moviendo hacia la normalidad, puedo ver no hay una buena razón por la que no quieras hacer todo lo posible para asegurarte de que no estás descartando a una generación de atletas que han pasado más de la mitad de su juventud en busca de este momento único que es la vida real para ellos y sus familias y sus amigos y los sistemas que se han implementado para apoyarlos».

Dado que las tasas de infección y los lanzamientos de vacunas varían en todo el mundo, existe el temor de que algunos países no estén en condiciones de enviar atletas a Tokio en julio.

Los organizadores han dicho que las vacunas son parte de una «caja de herramientas» de contramedidas para que los Juegos se lleven a cabo de manera segura, pero también dijeron que no serán obligatorias para los atletas para poder competir.

«Creo que la mayor parte del mundo estará en los Juegos, y realmente espero que puedan valerse si tienen vacunas en sus comunidades. En este momento, los Comités Olímpicos Nacionales de todo el mundo están en diálogo con sus propios gobiernos de diferentes maneras. No he sido uno de los que realmente ha favorecido que se imponga un mandato, que los atletas deben estar vacunados para estar allí, pero los aliento si están disponibles para aprovecharlos».