¿Cuáles son las peticiones del Comité Nacional del Paro en Colombia?

Noticias CNN

(CNN Español) — Las manifestaciones en Colombia no cesan desde el 28 de abril. Lo que inició como una protesta masiva, en medio de la pandemia, contra le reforma tributaria, hizo flotar peticiones antiguas hechas en manifestaciones de años anteriores contra el gobierno de Iván Duque. Las peticiones actuales van desde retirar una reforma a la salud hasta que no se fumigue con glifosato los cultivos ilícitos.

Este domingo se llevó a cabo una reunión entre el Gobierno de Colombia y representantes del Comité Nacional del Paro. Integrantes del comité del paro presentaron una serie de propuestas al Gobierno para instalar las mesas de negociación. El diálogo continuará con un nuevo encuentro este lunes.

Colombia: Comité del Paro expone exigencias para diálogo 6:30

Los representantes del Paro Nacional piden que se negocie un pliego de peticiones de más de 100 puntos. Pero el hecho de que avancen los diálogos no quiere decir que las protestas se detengan. De hecho la Centran Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, convocó a una movilización pacífica el 19 de mayo.

En la actual etapa de reuniones los representantes del Comité Nacional del Paro pidieron garantías para el libre ejercicio de las protestas y garantías para la mesa de negociación.

Como condenar a los responsables de violaciones de derechos humanos, que el gobierno deje de estigmatizar a los manifestantes llamándolos «vándalos», piden que se condene la violencia sexual, que haya reparación para las víctimas de abuso policial y que cese la violencia policial, según dijo Percy Oyola, vicepresidente de la Central General de Trabajadores, al final de la reunión del domingo.

El documento será analizado por el Gobierno Nacional, dijo el comisionado Miguel Ceballos.

«Lo primero en lo que hay claridad es que la mesa de negociación aún no se instala debido a que con este documento que ha sido presentado por parte del Comité Nacional del Paro, como lo ha dicho el vocero del Comité, debe ser analizado por el Gobierno Nacional», dijo Ceballos.

«El Gobierno Nacional, por supuesto, necesita identificar aquellos puntos a los que se refiere el documento, muchos de ellos tienen una relación directa con las funciones del ejecutivo, algunos tienen relación con otros poderes públicos y por tanto, nosotros como Gobierno, tenemos la responsabilidad constitucional y legal de identificar aquellos puntos que, por supuesto, están bajo el resorte del Ejecutivo», agregó.

Investigan a la Policía de Colombia por caso de adolescente que se suicidó un día después de ser retenida

Investigan muertes de jóvenes involucrados en protestas en Colombia 4:49

¿Qué piden los manifestantes?

El Comité Nacional de Paro está integrado por 26 sectores a nivel nacional, 29 sectores departamentales y más de 300 comités municipales. Dicen ellos que al iniciar los diálogos con el gobierno de Colombia buscan lograr «compromisos ciertos y verificables» para que pare la violencia, se pueda protestar libremente y para que se adelanten procesos de negociación que resuelvan los reclamos de millones de colombianos que han salido a las calles desde el pasado 28 de abril.

El Comité Nacional del Paro reconoció que otros sectores sociales y ciudadanos se han sumado al paro y dice que «no pretendemos, ni queremos asumir la vocería de toda la ciudadanía» movilizada en el paro que inició el 28 de abril.

Jennifer Pedraza, líder estudiantil que hace parte del Comité del Paro, dijo este domingo en una entrevista con el portal de opinión Los Danieles, que quieren negociar un pliego de peticiones que radicaron ante el gobierno en junio de 2020.

«Hemos tomado la decisión de estar abiertos a una negociación concreta sobre unos puntos claros porque obvio que nos interesa que esta indignación puedan salir unas decisiones de política pública que apunten a resolver esos problemas», dijo Pedraza sobre las negociaciones.

Las protestas de abril de 2021 las detonó una polémica reforma tributaria que buscaba, según lo consignado en el texto, ponerles impuestos a productos básicos de la canasta familiar, aumentar el costo de la gasolina, ampliar la base gravable del impuesto de renta, imponer un impuesto solidario para salarios altos, poner impuesto al patrimonio por dos años, IVA para los servicios funerarios y los servicios de internet, entre otros.

Pero a pesar del retiro de la reforma, «el malestar constante» sigue, dijo Pedraza. Por lo que fue necesario, dice ella, plantear primero una «negociación concreta sobre unos puntos claros».

Estos son algunos de los puntos de la negociación que pide el Comité Nacional del Paro, en caso de que se llegue a un acuerdo de negociar, según un comunicado del 3 de mayo del Comité.

Retiro del proyecto de ley de reforma a la salud y fortalecimiento del plan de vacunación contra el covid-19

Renta básica de emergencia de al menos un salario mínimo mensual vigente (unos 243 dólares mensuales) debido a la pandemia que ha afectado la economía de las personas.

Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina). Subsidios a las MiPymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.

Matrícula gratis en entidades públicas y no a la alternancia educativa. El gobierno de Iván Duque anunció la semana pasada que dará resuelvan los reclamos de millones de colombianos a estudiantes de bajos estratos para el segundo semestre de 2021, pero no dio más detalles de cómo se articulará esta iniciativa.

No discriminación de género, diversidad sexual y étnica.

Rechazan las privatizaciones de empresas públicas y derogación del decreto 1174 de 2020, que según las centrales obreras, afecta el sistema general de pensiones para los trabajadores informales.

Detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.

Retiro de la reforma al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Icetex, que es la entidad que financia estudios a población de escasos recursos.

Que el gobierno suspenda el impulso de proyectos de ley o decretos relativos a los temas que se discutan en la negociación.