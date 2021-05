Bill Gates enfrenta acusaciones de conducta impropia en medio de su divorcio

Noticias CNN

(CNN Business) — La renuncia de Bill Gates en 2020 a la junta directiva de Microsoft se produjo después de que la junta contratara a un bufete de abogados para investigar una relación romántica que él tuvo con una empleada de Microsoft, según un nuevo informe de The Wall Street Journal.

Citando a «personas familiarizadas con el asunto», The Wall Street Journal informó el domingo que una ingeniera de Microsoft había «alegado en una carta que había sostenido una relación sexual durante años con el Sr. Gates».

«Durante la investigación, algunos miembros de la junta decidieron que ya no era adecuado que el Sr. Gates ocupara el cargo de director de la empresa de software que fundó y dirigió durante décadas», informó el The Wall Street Journal. «El Sr. Gates renunció antes de que se completara la investigación de la junta».

La empleada no fue nombrada en el artículo. CNN no ha confirmado las acusaciones citadas por The Wall Street Journal.

«Microsoft recibió una denuncia en la segunda mitad de 2019 de que Bill Gates buscó iniciar una relación íntima con una empleada de la compañía en el año 2000», confirmó un portavoz de Microsoft a CNN Business el domingo por la noche. «Un comité de la Junta revisó la denuncia, con la ayuda de un bufete de abogados externo, para realizar una investigación exhaustiva. A lo largo de la investigación, Microsoft brindó un amplio apoyo a la persona que planteó la denuncia».

En una declaración a The Wall Street Journal, un portavoz de Gates dijo: «Hubo una aventura hace casi 20 años que terminó de manera amistosa. La decisión de Bill de dejar la junta no estuvo relacionada de ninguna manera con este asunto. De hecho, había expresado un interés en dedicar más tiempo a su filantropía desde varios años antes».

El portavoz también señaló una declaración de marzo de 2020 con respecto a la decisión de Gates de renunciar a la junta.

La historia de The Wall Street Journal se publicó poco después de otro artículo de The New York Times que informaba que Gates había «desarrollado una reputación de conducta cuestionable en entornos relacionados con el trabajo».

The New York Times informó, citando a «personas con conocimiento directo con proposiciones», que «al menos en unas cuantas ocasiones, el Sr. Gates persiguió a mujeres que trabajaban para él en Microsoft y la Fundación Bill y Melinda Gates».

The New York Times no citó los nombres de las personas involucradas. El portavoz de Gates dijo a The New York Times que «es extremadamente decepcionante que se hayan publicado tantas falsedades sobre la causa, las circunstancias y la cronología del divorcio de Bill Gates».

El portavoz dijo que la «afirmación de maltrato a empleados también es falsa» y que «los rumores y las especulaciones que rodean el divorcio de Gates se están volviendo cada vez más absurdos y es lamentable que las personas que tienen poco o ningún conocimiento de la situación se estén caracterizando como ‘fuentes’».

CNN no ha confirmado las acusaciones citadas por The New York Times. Los portavoces de la Fundación Bill y Melinda Gates no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios el domingo por la noche.

A principios de este mes, Melinda Gates, la esposa de Bill Gates y cofundadora de su fundación, solicitó el divorcio. En un comunicado anunciando su separación, la pareja dijo que «después de pensar mucho y trabajar mucho en nuestra relación, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestro matrimonio».

Bill Gates es una de las personas más ricas del mundo. Su patrimonio neto es de unos US$ 144.000 millones, según la clasificación del Índice de multimillonarios de Bloomberg.

Clare Duffy contribuyó a este informe.