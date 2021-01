Joe Biden y Kamala Harris lanzan una playlist para cuando veas la toma de posesión

Noticias CNN

(CNN)– El presidente electo, Joe Biden, y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, han lanzado una lista de reproducción para mantener tu celebración en casa en sintonía con el tema «America United» de la inminente toma de posesión.

Las 46 canciones presentan a artistas de todo el espectro de la música para honrar al 46º presidente en prestar juramento para el cargo.

La lista de reproducción es parte del impulso del Comité de Toma de Posesión Presidencial para brindar oportunidades para que los estadounidenses participen en la toma de posesión desde casa ya que la pandemia de covid-19 los obligó a reducir los eventos tradicionales, como el desfile.

«Durante un año tumultuoso que ha mantenido alejados a tantos seres queridos, la música ha sido un vehículo constante que nos ha mantenido conectados. Ya seas un alma del country, un entusiasta del jazz, un fan del hip hop, una persona de música clásica o simplemente amas el rock and roll de antaño, la música aclara, inspira, une y sana», dijo Tony Allen, director ejecutivo del Comité de Toma de Posesión Presidencial.

1 de 26

| El presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris asisten el martes 19 de enero a un homenaje a las víctimas de covid-19 en el Monumento a Lincoln, en la ciudad de Washington. A ellos se unieron sus cónyuges, Jill Biden y Doug Emhoff, respectivamente. (Crédito: Tom Brenner/Reuters)

2 de 26

| El sol se pone sobre la Casa Blanca el 19 de enero, la última noche de la presidencia de Donald Trump. (Crédito: Maddie McGarvey para CNN)

3 de 26

| La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tercera de izquierda a derecha, y otros miembros del liderazgo demócrata de la Cámara participan en un homenaje a las víctimas del covid-19 en los escalones del Capitolio de Estados Unidos el martes 19 de enero. A la derecha está el líder de la mayoría, Steny Hoyer. A la izquierda están los representantes Pete Aguilar y Katherine Clark. (Crédito: Timothy Fadek/Redux)

4 de 26

| 400 luces iluminan la Piscina Reflectante del Monumento a Lincoln en homenaje a las más de 400.000 personas que han muerto a causa del covid-19 en Estados Unidos. (Crédito: Alex Brandon/AP)

5 de 26

| Biden llora en New Castle, Delaware, mientras habla sobre su difunto hijo Beau antes de dirigirse a la ciudad de Washington el martes 19 de enero. Biden dijo que estaba orgulloso de pronunciar sus comentarios de despedida desde el Centro de la Guardia Nacional en New Castle, que lleva el nombre de Beau Biden. “Solo lamento una cosa, que él no esté aquí, porque deberíamos estarlo presentarlo como presidente”, dijo Biden. (Crédito: Evan Vucci/AP)

6 de 26

| La Explanada de Washington se llena con banderas decorativas el martes 19 de enero. El Comité Inaugural Presidencial plantó más de 191.500 banderas en el lugar para representar a las personas que no pueden asistir a la toma de posesión. (Crédito: Stephanie Keith/Getty Images)

7 de 26

| Miembros de la Guardia Nacional caminan por los terrenos del Capitolio de Estados Unidos el 19 de enero. El Pentágono autorizó hasta 25.000 soldados de la Guardia Nacional para ayudar a asegurar la toma de posesión. (Crédito: David Butow/Redux)

8 de 26

| Personal de los medios de comunicación practican posiciones para las cámaras el 19 de enero, a la entrada del escenario de toma de posesión. (Crédito: Sarah Silbiger para CNN)

9 de 26

| Miembros de la Guardia Nacional descansan fuera del Capitolio de Estados Unidos el martes 19 de enero. (Crédito: Sarah Silbiger para CNN)

10 de 26

| Una ventana rota en el Capitolio. (Crédito: Timothy Fadek/Redux)

11 de 26

| Una reportera de televisión trabaja en el Capitolio de Estados Unidos el martes 19 de enero. (Crédito: Sarah Silbiger para CNN)

12 de 26

| Las sillas se organizaron en el Capitolio para que las figuras destacadas que asistirán a la toma de posesión mantengan el distanciamiento social durante el evento. (Crédito: Gabriella Demczuk para CNN)

13 de 26

| Personas toman fotos de un perro policía que posa con un agente afuera del Capitolio el martes 19 de enero. (Crédito: Maddie McGarvey para CNN)

14 de 26

| Los preparativos están en marcha en el lado oeste del Capitolio antes de la toma de posesión. (Crédito: David Butow/Redux)

15 de 26

| La cantante Jennifer López posa para fotos afuera del Capitolio el martes 19 de enero. La artista se presentará durante la toma de posesión. (Crédito: Gabriella Demczuk para CNN)

16 de 26

| Luces se exhiben sobre el la Explanada de Washington el lunes 18 de enero, para rendir homenaje a todos los estadounidenses que han muerto por covid-19. (Crédito: Kevin Dietsch/UPI/Newscom)

17 de 26

| Miembros de la Guardia Nacional ubicados dentro de un perímetro de seguridad que rodea el Capitolio, la Casa Blanca y la Explanada de Washington. (Crédito: Timothy Fadek/Redux)

18 de 26

| La banda de Infantería de Marina de EE.UU. ensaya el lunes 18 de enero en el frente oeste del Capitolio. Aquí es donde tradicionalmente se ha realizado la ceremonia de juramento desde que Ronald Reagan juró al cargo en 1981. (Crédito: Erin Schaff/Pool/Getty Images)

19 de 26

| Marines estadounidenses apostados en los escalones del frente este del Capitolio de Estados Unidos, que todavía muestra los daños de cuando agitadores pro-Trump irrumpieron en el reciento el 6 de enero (Crédito: Melina Mara/Pool/Getty Images)

20 de 26

| Miembros de la Guardia Nacional duermen dentro del Centro de Visitantes del Capitolio el lunes 18 de enero. (Crédito: J. Scott Applewhite/AP)

21 de 26

| El Monumento a la Paz se ve detrás de una reja el domingo 17 de enero en los terrenos del Capitolio de Estados Unidos. (Crédito: Eric Thayer/Getty Images)

22 de 26

| Preparativos se realizan en el Capitolio durante los ensayos el lunes 18 de enero. (Crédito: Caroline Brehman/Pool/AFP/Getty Images)

23 de 26

| Un letrero de la toma de posesión de Biden se ve fuera de la Casa Blanca el lunes 18 de enero. (Crédito: Al Drago/Bloomberg/Getty Images)

24 de 26

| Cajeros automáticos con protección en la ciudad de Washington el lunes 18 de enero. (Crédito: Eric Lee/Bloomberg/Getty Images)

25 de 26

| La banda Old Guard Fife and Drum Corps del Ejército de EE.UU. se prepara para participar en un ensayo el 18 de enero. (Crédito: Stephen Voss/Redux)

26 de 26

| Banderas estadounidenses se iluminan en la Explanada de Washington el lunes 18 de enero. (Crédito: Joe Raedle/Getty Images)

Puedes escuchar la lista de reproducción en los servicios de transmisión Spotify, Apple Music, Tidal y Amazon Music. También hay una mezcla especial de la lista de reproducción en SoundCloud.

Are you planning your #Inauguration2021 at-home watch party?

Well let us take one thing off your plate — @DJDNice and @TheRaedio came up with the perfect playlist for you to dance the night away as we ring in our new leaders. 💃🏼🕺https://t.co/QSKjH4uemj pic.twitter.com/OqqKK88NkI

— Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 15, 2021

El comité se asoció con DJ D-Nice y Raedio –actriz, escritora y productora del sello discográfico Issa Rae– para curar la colección de canciones.

El resultado es una mezcla ecléctica de artistas, desde Led Zeppelin y The Doobie Brothers hasta Kendrick Lamar, Sza y Major Lazer.

El tema de celebración de la campaña de Biden-Harris, «Higher Love» de Kygo y Whitney Houston, también está en la mezcla.

«Estas canciones y artistas reflejan el espíritu implacable y la rica diversidad de Estados Unidos. Son la partitura de un nuevo capítulo y ayudarán a unir a la gente mientras la administración Biden-Harris comienza su importante trabajo para unir a nuestro país», dijo Allen.

El presidente de Raedio, Benoni Tagoe, dijo que la compañía se sintió honrada de crear la lista de reproducción. «Sabemos que la música tiene el poder de unir a las personas, y después de un año de desafíos y divisiones nacionales, esperamos que esta colección sirva como una indicación de un nuevo comienzo, un cambio positivo y un recordatorio de que la música de todo tipo es un lenguaje común.»

El comité también está produciendo un especial de televisión en horario estelar la noche de la toma de posesión.

El especial, presentado por Tom Hanks, se transmitirá en vivo por ABC, CBS, NBC, CNN y MSNBC de 8:30 a 10 pm ET el 20 de enero. Contará con las actuaciones de Jon Bon Jovi, quien hizo campaña con Biden en Pensilvania, Demi Lovato, Justin Timberlake y Ant Clemons.

El programa de 90 minutos, titulado «Celebrando a Estados Unidos», también incluirá comentarios de Biden y Harris y celebrará a los «héroes estadounidenses» como trabajadores de primera línea, maestros y trabajadores de la salud.

Arlette Saenz, Sarah Mucha y Kate Sullivan de CNN contribuyeron a este informe.