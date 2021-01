¿Cómo funciona una toma de posesión en EE.UU.? Estos son los puntos clave

Noticias CNN

(CNN) –– Las invitaciones se redujeron por la pandemia y la seguridad ha sido reforzada por la insurrección, pero la toma de posesión de Joe Biden como el presidente número 46 de Estados Unidos aún tendrá mucha pompa.

La Explanada de Washington se cerró para mantener a las personas alejadas. Por lo que todos nos ahorraremos otra comparación en el tamaño de la multitud, especialmente desde que Twitter desactivó la cuenta de Donald Trump. La amenaza de protestas violentas por parte de los partidarios de Trump que no reconocen las elecciones y la presencia de soldados de la Guardia Nacional evitarán que cualquiera olvide el liderazgo turbulento de Trump… o la falta de él.

De todos modos, para ese momento el futuro expresidente ya habrá huido a Florida. Esto, en lugar de quedarse en Washington para ver a su sucesor tomar juramento al cargo. En vez de bailes tras la posesión, habrá un especial de televisión presentado por Tom Hanks.

Será inusual, pero seguirá siendo una toma de posesión.

¿Qué se requiere realmente para que alguien asuma como presidente?

De hecho, ninguno de los espectáculos ––bailes, desfiles de la toma de posesión, almuerzos de investidura–– está establecido en la Constitución.

Todo lo que se necesita para juramentar al un nuevo presidente, ahora que ya se contaron los votos electorales, es que Biden pronuncie una sola frase al mediodía del 20 de enero. Palabras que, de hecho, están escritas en la Constitución:

«Juro (o afirmo) solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de presidente de Estados Unidos, y hasta el límite de mi capacidad, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de Estados Unidos».

¿Quién toma juramento al nuevo presidente?

Por lo general, es el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos quien toma el juramento. Pero es una costumbre, no un requisito. Si el presidente de alto tribunal no está disponible, puede hacerlo otro juez. El padre de Calvin Coolidge, un juez de paz, juramentó a su hijo en la sala de estar de la familia en Vermont, después de la muerte de Warren G. Harding. La única mujer en tomar juramento a un presidente fue Sarah Hughes, una jueza de distrito federal en Texas, quien fue llamada al Air Force One después del asesinato de John F. Kennedy para hacer presidente a Lyndon B. Johnson.

¿Debe el presidente de Estados Unidos poner la mano sobre una Biblia durante la posesión?

En general, la mayoría de los presidentes han empleado Biblias. ¡Obama usó dos al mismo tiempo! Pero eso es una costumbre. Theodore Roosevelt no usó una.

¿Se exige que Biden dé un discurso?

Técnicamente, no hay necesidad de un discurso de toma de posesión, aunque cada presidente electo ha tenido uno.

Algunos son cortos (el segundo de George Washington fue de 135 palabras) y otros son largos (el de William Henry Harrison fue de más de 8.000 palabras y el conocimiento popular dice que se resfrió mientras lo pronunciaba y murió de neumonía un mes después). Es una costumbre valiosa para un nuevo presidente (o, en el futuro, presidenta) usar el discurso para diseñar su agenda. También para superar lo que pudo haber sido una campaña agresivas.

¿Cuáles fueron algunos de los mejores discursos de toma de posesión en Estados Unidos?

Abraham Lincoln, después de que los estados se separaran debido a su elección, trató de mantener unida al país en su primera toma de posesión. En su segunda investidura, tras la sangrienta Guerra Civil y con su futuro asesino entre el público, trató de volver a reunir la nación, con «malicia hacia nadie y caridad para todos».

Teddy Roosevelt habló sobre la importancia de la democracia estadounidense, no solo para los ciudadanos del país, sino también para la humanidad.

Franklin D. Roosevelt dijo que lo único a lo que los estadounidenses debían temer era «al miedo mismo».

John F. Kennedy dijo que deberías preguntarte qué podrías hacer por su país.

Y Ronald Reagan, a la inversa, dijo: «El gobierno no es la solución a nuestro problema: el gobierno es el problema».

Trump usó su discurso de toma de posesión para hablar sobre cómo pondría fin a la «matanza estadounidense». Pero, dado que la policía del Capitolio tuvo que recuperar recientemente el recinto de manos de una multitud desenfrenada de negacionistas electorales que apoyan a Trump, hay que asumir que fracasó.

¿Qué dirá Biden?

Presta atención especial a cómo Biden se referirá a su predecesor durante su discurso de toma de posesión. Trump pronto enfrentará un juicio político.

¿Qué es diferente este año de la toma de posesión en Estados Unidos?

Muchas cosas.

Biden había planeado inicialmente hacer una declaración al llegar a Washington en Amtrak desde Wilmington, Delaware. Allí la estación de tren lleva su nombre. Además, el trayecto es un testimonio de los días en que era senador y solía hacer el viaje de ida y vuelta a casa para estar con sus hijos. Sin embargo, la intervención planeada fue cancelada.

Normalmente, los miembros del Congreso obtienen una gran cantidad de boletos para distribuir a su voluntad. Este año, cada uno recibió un boleto propio y otro para un solo invitado. También, se alienta al público a mantenerse alejado y se cerrará la Explanada de Washington. No habrá un desfile público desde el Capitolio hasta la Casa Blanca, sino un desfile virtual que incluirá personas de todo el país.

Los bailes de toma de posesión usualmente son varios y el nuevo presidente hace una breve aparición en algunos de ellos. Esta vez serán reemplazados por un programa de televisión especial con estrellas como Tom Hanks, junto con Justin Timberlake. Esto se sentirá mucho como la toma de posesión del covid-19.

¿Quiénes estarán en la ceremonia de toma de posesión presencial?

Es probable que asistan las usuales figuras de alto perfil como miembros del gabinete entrantes y salientes, legisladores y jueces de la Corte Suprema. Al igual que el vicepresidente saliente Mike Pence. Trump no asistirá. Es algo inusual, pero no insólito, que un presidente no acuda a la transferencia de poder.

Jennifer Lopez y Lady Gaga agregarán un toque de espectáculo a la ceremonia, que todavía se realizará en el frente oeste del Capitolio de Estados Unidos. Será de cara a una Explanada de Washington vacía, una muestra de desafío a las personas que atacaron el Capitolio el 6 de enero, quizás. Pero también un recordatorio de que este es un comienzo muy singular para una nueva administración. Lee más.

¿Estuvo alguna vez la ciudad bajo bloqueo durante una toma de posesión?

Andrew Johnson juró después de la muerte de Lincoln y mientras John Wilkes Booth era perseguido. En ese momento, según The New York Times ese día, los viajes fuera de la ciudad estaban restringidos.

¿Hubo alguna vez una investidura tan silenciosa?

De hecho, existe un precedente para ceremonias de toma de posesión reducidas, incluso para un presidente electo. Franklin D. Roosevelt hizo su cuarto juramento al cargo ––algo ahora prohibido por la Enmienda 22, que permite solo dos mandatos–– en la Casa Blanca en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial.

¿Se ha salido de control alguna vez una toma de posesión en Estados Unidos?

Así es, Andrew Jackson, el presidente favorito de Trump, tuvo que huir de la Casa Blanca cuando sus partidarios acudieron a verlo. Destrozaron el lugar.