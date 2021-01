Muere por covid-19 maestra hispana de Texas cuyo video viral de estudiantes migrantes abrazándose en 2018 fue sensación viral

Noticias CNN

(CNN) — Su sonrisa y actitud positiva son lo que su familia y la comunidad escolar recuerden mientras lamentan la pérdida de una querida maestra.

Zelene Blancas, maestra de primer grado en la escuela primaria Dr. Sue A. Shook en El Paso, Texas, murió el lunes, le dijo su familia a CNN. Tenía 10 años en su carrera como maestra.

Blancas dio positivo por coronavirus el 20 de octubre y días después, fue hospitalizada, le dijo a CNN su hermano, Mario Blancas. Después de semanas de mostrar signos de recuperación y tomar medidas por su cuenta, sus niveles de oxígeno bajaron y fue intubada el 22 de noviembre.

La mujer de 35 años, por lo demás saludable, nunca salió del respirador, dijo su hermano. Pasó dos meses en el hospital antes de morir por complicaciones de covid-19, dijo su familia.

«Ella era como mi Mujer Maravilla», dijo Mario Blancas. «Ella era mi columna vertebral, y era como mi segunda madre a pesar de que solo estamos separados por cuatro años (de edad)».

La forma en que vivió su vida y cómo difundió un mensaje de bondad a sus estudiantes y a todos los que la rodean es cómo su familia quiere recordar a Zelene, dijo.

«Aunque a veces ser maestra es un poco difícil… ella siempre miró (la vida) de manera positiva», dijo Blancas. «No lo sabía hasta ahora, pero ella era un ángel andante».

Zelene Blancas deja atrás a sus padres, Gloria Luna y Víctor Blancas, su hermano y su sobrina, Natalia. Sus bebés eran sus dos perros, Rocky y Chico.

La familia organizó una campaña de GoFundMe para recaudar dinero para sus gastos médicos durante su estadía prolongada en el hospital. La familia planea celebrar un funeral para Zelene el 8 de enero, dijo su hermano.

Ella enseñó a sus alumnos a ser amables

La maestra bilingüe llamó la atención nacional hace dos años cuando su video de estudiantes despidiéndose obtuvo más de 22 millones de visitas. Les enseñó a sus alumnos a ser amables, dijo a CNN la directora de la escuela, Cristina Sánchez-Chavira.

What a nice way to end our week!! ❤️😊 #TeamSISD #ShookTranscends @DSShook_ES @SocorroISD pic.twitter.com/i4I762ELr2

— Ms. Blancas (@blancas_DSSE) November 30, 2018

Chavira dijo que recuerda cuando Blancas grabó el video justo antes de las vacaciones de noviembre de 2018. El video mostraba una línea de estudiantes despidiéndose de un compañero de clase, después de elegir los íconos de un abrazo, un apretón de manos, chocar los cinco o chocar el puño.

«Esa era su clase todos los días. No era nada especial ni nada nuevo», dijo Chavira. «La cultura en su salón de clases era muy cariñosa, muy cariñosa. Ella les enseñó a sus hijos a ser amables entre sí y a verse realmente como una familia».

El video fue un vistazo del tipo de ambiente de clase que Blancas fomentó, y muestra el tipo de maestra que era.

«Esa en sí era ella», dijo Chavira. «Eso en sí mismo te dice la cultura que creó en su salón de clases».

Blancas era maestra bilingüe y la mayoría de sus alumnos estaba aprendiendo inglés, dijo Chavira. Algunos de sus estudiantes eran nuevos en el país y otros eran nuevos en el área. Dependía de Blancas hacer que tanto los padres como los estudiantes se sintieran cómodos.

«Los maestros hacen más que enseñar», dijo. «El éxito que tuvo en su salón de clases, con sus estudiantes, con sus familias, se debió a que tenía esa pasión por hacer una diferencia y llevarla más allá de lo académico para los estudiantes».

Blancas fue la primera en ayudar a los nuevos colegas y la primera en ayudar a cualquiera que lo necesitara, dijo Chavira.

«Todos estamos sufriendo porque sabemos el gran futuro que tenía por delante», dijo Chavira. «Ella era una estrella brillante. Nuestra comunidad, nuestros estudiantes, su familia, es corta esa sonrisa, ese amor, esa calidez que ella aportó».

Chavira dijo que se podía ver la pasión de Blancas «en el momento en que la conocías».

Maestra sorprende a sus alumnos con abrazos y regalos tras meses sin verlos

Ella difundió amor y bondad con calcetines rosas

Esa pasión se extendió al mundo en los muchos tuits de Blancas sobre sus estudiantes, su salón de clases y su trabajo con una organización sin fines de lucro destinada a difundir la bondad.

Nick Adkins conoció a Blancas en Twitter en 2018 cuando vio su video de sus estudiantes abrazándose y saliendo del aula.

Adkins le dio a la maestra calcetines rosas para los 32 estudiantes de su clase, dijo en una publicación de blog. Él es el cofundador de Pinksocks Life, una organización sin fines de lucro que promueve la conexión humana y la bondad, según su sitio web.

La idea es que cualquiera que reciba los calcetines rosas se convierta en parte de la misión de difundir el amor y la empatía, y Blancas «vivió el espíritu de entrega todos los días», dijo.

«Zelene Blancas fue lo mejor de la humanidad», escribió Adkins. «El efecto dominó del amor y la bondad que puso en el universo al enseñar a sus niños a lo largo de los años es inconmensurable».

Blancas vivió la misión y su legado es la misión, escribió Adkins a CNN.

«La Sra. Blancas y todo el personal y los estudiantes de Shook son aquello por lo que todos deberíamos esforzarnos todos los días, en cada momento. Ella vive en el amor que enseñó y difundió», escribió.

Blancas también ayudó a su escuela a avanzar hacia la curación después del tiroteo masivo en un Walmart de El Paso en agosto de 2019. Organizó un gran evento en la escuela para conseguir calcetines rosas para cada estudiante y miembro del personal, dijo su hermano.

Pinksocks Life recaudó el dinero y donó 1.337 calcetines rosas a la escuela, escribió Adkins en una publicación de blog.

Zelene Blancas era «la mejor tía», dijo su hermano. Se la ve aquí con su padre, su sobrina y su hermano.

«Su idea era básicamente promover la bondad porque últimamente ha habido mucho bullying, así que quería cambiar eso y hacer que esos estudiantes cambiaran y creyeran en la bondad», dijo su hermano.

Mario Blancas dijo que su hermana estaba trabajando en su propio proyecto apasionante, uno que él espera poder sacar a la luz. Ella estaba escribiendo un libro para niños y ya había dibujado las ilustraciones, dijo.

Fue su hermana quien también inspiró a Mario Blancas a convertirse en asistente de profesor y a seguir sus pasos, dijo.

«Ella fue una mentora para mí de manera personal y profesional», dijo Mario Blancas. «Gracias a ella voy a seguir su legado y me convertiré en maestro».