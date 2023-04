Más de un centro rendirá servicios de FEMA en la ciudad de Watsonville

Pero este no fue el único lugar donde se hicieron presentes. Agentes de FEMA, llegaron alrededor de la 1:30 pm el jueves por la tarde al ayuntamiento de Watsonville. Aquí se colocaron mesas de información y aunque su fecha para abrir puertas al público era si no hasta el viernes por la mañana, los agentes no dudaron en empezar a tomar solicitudes en cuanto llegaron.

