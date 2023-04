Joven “Dreamer” atraviesa adversidades para convertirse en arquero de liga profesional

“El que te digan eres bueno, pero no tienes papeles. Entonces eso fue algo que me marcó en forma de que bueno, pues tendré que seguir luchando hasta que uno. No importa, que no tengo papeles, tengo que ser lo suficientemente bueno para que me digas, no importa, que no tienes papeles. Tú aquí juegas.”

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.