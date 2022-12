Resumen del 2022 en películas

En el año 2022, los espectadores volvieron al cine. Ya que superproducciones como Top Gun Mavrick, la más nueva, Avatar: The Way of Water o Jurassic World Dominion, recaudaron más de mil millones de dólares cada una. Y las salas de los cines superaron los 7 mil millones solamente en los Estados Unidos... pero no fue suficiente para alcanzar la pérdida que padeció la industria en los últimos dos años.

Melody Waintal is the Digital Content Director for Telemund23.com and KION546.com

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.