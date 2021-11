Reaparece Newsom en Monterey para inaugurar la Cumbre Económica de California

MONTEREY, Calif. (KMUV) El gobernador Gavin Newsom apareció por primera vez en casi dos semanas para la Cumbre Económica 2021 en Monterey.

Desde que se vacunó contra el coronavirus el 27 de octubre que Newsom no hizo una aparición pública. Newsom iba a asistir a la conferencia sobre el clima de las Naciones Unidas en Escocia, pero la canceló diciendo que tenía "obligaciones familiares no especificadas." The Associated Press dijo que el hecho de que Newsom faltara a actos públicos creó especulaciones sobre su salud, sobre todo por parte de opositores políticos conservadores en las redes sociales.

Sin embargo, esa especulaciónes no parecieron ser el caso. Hasta explicó que tuvo que cancellar el viaje por que los hijos querían que sus padres estén para la noche de brujas.

"Mis hijos, literalmente, tuvieron un tipo de intervención. Dijeron que no podían creer que me iba a perder Halloween," contó el gobernador. "Y me desperté esa mañana siguiente con algo, probablemente familiar para muchos padres. Ese nudo en el estómago no tenía ninguna maldita opción. Tuve que cancelar ese viaje."

La Cumbre Económica 2021 de Monterey, el Gobernador de California tuvo una charla con Lenny Mendoca, del Consejo de Liderazgo de California, en la que se hablarond de temas como la recuperación del estado tras la pandemia y el trabajo para reconstruir una economía más equitativa, sostenible y resistente para las comunidades de toda California.

"Creo que lo que hace que esta cumbre sea única y especial es que no son sólo soñadores, sino realizadores,"dijo Newsom. "Esta es la gente que está en primera línea. Todos y cada uno de ustedes están ahí todos los días haciendo el trabajo duro."