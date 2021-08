Distritos escolares se enfrentan al Covid-19 con distintas estrategias en la Costa Central

T23

SALINAS, Calif. (KMUV) Socorro Ochoa es madre de un estudiante que asiste a la escuela primaria Monte Bella. Ella dice que fue contactada porque había un caso positivo en la escuela y dijo sentirse bien al saber que la escuela está tomando sus precauciones para evitar contagios.

“Estamos bien comunicadas, nos mandan notificaciones, y cartas. Nos explican muy bien en detalle lo que están haciendo y lo que quieren hacer", dijo Ochoa.

La escuela Alisal ahora está practicando cuarentena modificada en sus aulas que tienen un caso positivo.

Quienes tienen síntomas deberán mantenerse en casa por 10 días. Los otros estudiantes podrán seguir asistiendo a la escuela pero con ciertas medidas como el uso de cubrebocas y haciendose pruebas.

“Hacemos pruebas durante el transcurso de la cuarentena de 10 días. Entonces, la clase no esté cerrada, para poder continuar participando en la clase, los estudiantes y el personal deben tener un resultado negativo en la prueba. Así que estamos proporcionando ese análisis en el Distrito Alisal", dijo Christina Palmer, directora de Servicios Personales para la Gente de Alisal.

Las escuelas de este distrito escolar administraran dos pruebas por semana. Los padres primero son notificados y tienen que dar permiso para que las pruebas sean realizadas a los alumnos.

“Si un padre no envía ese formulario con la firma, a su hijo no se le hará la prueba, pero luego no formará parte de la cuarentena modificada y tendrá que hacer el resto de esos 10 días en casa”, agregó Palmer.

Este distrito tiene dos diferentes comunicados: uno general para toda el escuela, pero también hay uno especifificamente para padres de estudiantes que fueron expuestos al virus en su aula.

En contraparte, el Distrito Escolar Unificado de González, solamente notifica a los padres de estudiantes que estuvieron directamente expuestos al virus.

Algunos padres de esta ciudad han mostrado preocupación por la falta de claridad de los mensajes.

La Superintendente dice que los padres pueden llamar a la escuela si tienen dudas o reciben mensajes por teléfono.

““Si su estudiante no estaba en un salón de clases, donde había otro estudiante dio positivo, no esperaría recibir una notificación, a menos que el director de su escuela se haya puesto en contacto con usted para decirle que su hijo necesita estar en cuarentena, la expectativa es que los estudiantes estén en la escuela”, dijo la Superintendente del Distrito Escolar Unificado de Gonzalez, Yvette Irving.

El Distrito de Gonzales ofrece pruebas una vez a la semana y tiene pruebas rápidas permanentemente, así como convenio con la ciudad de Gonzales para realizar los exámenes anti-covid y recomiendan que los padres hagan las pruebas si tienen síntomas.