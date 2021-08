Emiten mandato de cubre bocas en lugares cerrados en el Condado de Santa Cruz

T23

Pronto requerirán que los residentes del Condado de Santa Cruz nuevamente usen su cubre bocas en lugares al interior, incluso si han sido vacunados contra COVID-19.

Debido a un aumento de casos y hospitalizaciones como resultado de la propagación de la variante Delta, el oficial de salud del Condado de Santa Cruz emitió una orden de salud que requiere el uso del cubrebocas en lugares cerrados. Esta medida de bioseguridad entrará en vigor a las 11:59 p.m. este 20 de agosto.

“La vacunación sigue siendo la mejor y más eficaz herramienta para prevenir el COVID-19, la variante Delta se propaga rápidamente entre las personas no vacunadas e incluso puede transmitirse entre personas vacunadas, aunque sus síntomas suelen ser leves. Los cubrebocas brindarán protección adicional hasta que todos puedan vacunarse, especialmente los niños”, dijo la Oficial de Salud del Condado de Santa Cruz, Dra. Gail Newel.

De acuerdo con el condado, la orden se cancelará en cuanto la propagación del coronavirus otra vez llegue a niveles moderados.

Entre las nuevas órdenes de bioseguridad, las empresas y agencias gubernamentales deben requerir el uso de los cubrebocas y colocar letreros en las entradas de los negocios.

Las personas que trabajan en casa o en una oficina sola o con miembros de su hogar no necesitan usar cubre bocas. Tampoco es necesario usar máscaras durante actividades en interiores donde no se pueden usar, esto incluye mientras se come, bebe, se ducha o si reciben servicios médicos o cosméticos.