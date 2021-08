Padres de familia muestran preocupación por Covid-19 en regreso a clases

T23

Algunos padres de familia se muestran preocupados porque los niños solo tienen que usar la mascarilla en lugares interiores, mientras que otros exigen que el cubrebocas sea opcional.

Yanet Ramos y varios otros padres de familia piden que sus hijos usen el cubrebocas todo el tiempo. “Está bien que regresen pero estamos con ese pendiente de que no se vayan a enfermar”, comentó Ramos.

“Ellos son niños, ellos no saben tener distancia, les gusta jugar y no van a estar con distanciamiento pero sí que usen mascarilla en el recreo”, comentó Martiza, una madre de familia de Salinas.

Una trabajadora del Distrito Escolar del Valle de Pajaro (PVUSD), quien pidió guardar su anonimato, está de acuerdo con estos padres de familia y cree que los distritos deben ser más estrictos para evitar contagios.

“Lo otro que me preocupa es que ya no les van a medir la temperatura, me dijeron que eso es responsabilidad de cada familia, pero ahí dicen que ellos no te garantizan que todos los padres de familia lo van a hacer”. dijo Diana, madre de familia e integrante de PVUSD.

Los papas también están preocupados porque cuando comen los menores no usan cubrebocas ni tienen distanciamiento social con otros estudiantes.

“Estamos siguiendo las reglas del departamento de Salud del Estado, y dicen que afuera estamos más seguros”, dijo a Telemundo 23 la Superintendente del Distrito Escolar de Valle de Pájaro, Michelle Rodriguez.

Rodriguez aseguró que los padres que no estén convencidos de mandar a sus hijos a clases presenciales pueden inscribirlos en una academia virtual.

Mientras tanto, otros padres de familia quieren que el uso de cubrebocas en las escuelas sea opcional.

“Hay estudios que señalan que el cubrebocas tiene implicaciones en el bienestar mental, social, emocional y físico. Ellos necesitan respirar para que su cuerpo funcione bien”, dijo Nicole Alexander, quien lidera un grupo en Monterey llamado “Déjenlos Respirar” han realizado manifestaciones a nivel local y estatal para protestar contra el mandato del uso de cubrebocas en las escuelas de California y este miércoles estuvieron se manifestaron en Salinas

Una madre de familia que ha estado muy preocupada, nos dijo que hoy recibió un mensaje de la Preparatoria Alisal para informarle que se registró un caso reciente de Covid-19 en el campus.