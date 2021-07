Captado en Camara: ALERTWildfire muestra como quema el Dixie Fire

BUTTE COUNTY, Calif. (KMUV) Esta semana, un video del incendio muestra como el Dixie Fire quema un bósque el 24 de julio. El fuego llegó hasta la camara que apunta a Indian Ridge.

Video of our Indian Ridge camera getting burnt over during the #DixieFire The video is from 7/24/21 1400-1500pst pic.twitter.com/ZR6wIglgCD