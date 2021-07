Abuelo Argentino recibe un mensaje personal de Lionel Messi para los 100 años

T23

ARGENTINA (KMUV Reuters) No todos lo días recibes un video mensaje por la estrella de fútbol Lionel Messi. Un video del abuelo Hernan Mastrangelo se viralizó después que su nieto compartió como anotaba a mano todos los goles del jugador argentino. Para su cumple de 100 años, Mastrangelo recibió un video personal de Messi.

En el video dice:

"Hola Hernan. Bueno, obviamente me llegó tu historia. Me parece una locura. Ni yo tengo guardado los goles de esa manera. Na, Por eso te queira mandarte un abrazo grande y agradecerte por eso que haces, por tu procdedimiento. Te deseo lo mejor. Nos vemos, chau." - Lionel Messi in a video to Hernan Mastrangelo

El nieto de Mastrangelo filmó la reacción de su abuleo cuando escuchaba el video. Dijo, "No me digas que es Messi? Oh, Messi, a sido una sorpresa imensa. Gracias por venir o por verte mana a mano. De frente! No por ahí. Gracias, Messi por esto que estas haciendos. Te doy la felicidad total. Gracias."

Su nieto que estaba sentado al lado, también se emocionó al ver la reacción de su abuelo.

Mastrangelo, que es un chocolatero profecional en Argentina, en su tiempo libre escribe la fecha, el nombre del equipo contrario, la fecha y el numore de gole que hizo Messi, anotando mas de 700 goles desde hace muchos años.

La pugla hace poco ganó su primer campeonato con el equipo Argentino, salinendo campeones en la Copa America para Argentina.

"Yo quería tener todos los juegos que había tenido Messi," le contó Mastrangelo a Reuters. "Lo seguí. Siempre seguí los partidos. Si no tenía tiempo, después me ayudaba (mi nieto)."

La historia le llegó Messi, en el medio de la Copa America. El nieto de Mastrangelo, Julian, recibió una llamada de un pariente de Lionel, agradeciondolo y mandandole ese video que vieron. Mastrangelo se sorprendió y se emocionó cuando recibió el mensaje en su casa en Carapachay, al notre de Buenos Aires.

"No deben haber muchos que (Messi) le diga eso," he said.