Más negocios abren en el Condado de Santa Cruz con el nivel amarillo

SANTA CRUZ, Calif. (KMUV) El bar Blue Lounge ha estado cerrado durante el último año. Ahora sus puertas pueden abrir de nuevo con el nivel amarillo en el Conado.

Oficialmente Santa Cruz pasó a nivel amarillo lo que significa que negocios como parques de diversión, cervecerías y gimnasios puede expandir su capacidad. Otros negocios que no venden comida, finalmente tienen autorización para reabrir sus puertas por primera vez en meses con capacidad de 25 por ciento y 35 por ciento si hay prueba negativa de COVID-19 o de vacunación completa.

Los bares que no venden comida son los últimos que pueden reabrir sus puertas bajo la política de California para una Economía más Segura.

Fred Friedman, el dueño y administrador del Blue Lounge en Santa Cruz cerró sus puertas en marzo de 2020, luego abrió de nuevo en junio pero tuvo qué cerrar nuevamente.

"No había negocios activos pero ha sido un gran reto estar cerrados por un año completo y somos muy afortunados de sobrevivir y haber logrado esperar mucho tiempo para reabrir, porque fue un gran sacrificio", comentó Friedman.

Para lograr el nivel amarillo, Santa Cruz necesitaba tener una incidencia mínima de contagios de COVID-19, incluyendo menos de dos casos diaarios para cada 100,000 habitantes en todo el condado y una positividad de menos del dos por ciento.

Friedman dice que le debe la reapertura de su bar a la vacuna contra el COVID-49'

Friedman says he owes his bar reopening to the vaccine.

"Estoy agradecido de que llegara la vacuna y acelerara ese proceso. Estoy contento de estar nuevamente abiertos y la vida se acerca a la normalidad nuevamente", comentó Friedman.

El bar sigue solicitando a sus clientes llevar un cubrebocas y continuar con el distanciamiento social.