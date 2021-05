Hacen un llamado para que personas de color o mujeres se postulen para un puesto de supervisor en el Condado de Santa Cruz

T23

Un supervisor del Condado de Santa Cruz está haciendo un llamado para que personas de color o mujeres se postulen para su puesto. De hecho dijo que no buscará su reelección, ya que quiere ver una representación más diversa.

Es por los últimos 10 años que todos los supervisores del Condado de Santa Cruz han sido blancos. Y por los últimos 8 años, todos han sido hombres. Esto a pesar que solo el 58% de la población del condado es blanca.

"Ese es el problema que tenemos, a veces no hablamos inglés, es el motivo, que ya habiendo un latino pues se entiende la persona más", dijo Marcelino Gutierrez, Residente de Watsonville.

Gutierrez forma parte del 33% de la comunidad latina que vive en el Condado de Santa Cruz. Él cree que la falta de diversidad entre los líderes del condado crea limitaciones.

"Que me gano yo si no entiendo o si no me entienden no me puedo quejar con alguien ya me voy a quejar porque ya me entienden", Gutierrez.

El supervisor del Condado de Santa Cruz Ryan Coonerty, quien representa el distrito 3, ha dado el primer paso para crear una solución. Coonerty dijo que no se volverá a postular para su puesto cuando se termine su término en 2022.

"Tenemos un enorme talento político en la ciudad en este momento en el tercer distrito. Y hay un número de personas que serían muy buenos supervisores", dijo Coonerty.

Coonerty nos dice que desde 2013 todos los supervisores han sido hombres.

y desde 2011 todos han sido blancos.

"La Junta de Supervisores son todos hombres blancos, y eso no refleja la diversidad y los valores de esta comunidad. Por eso espero que una mujer o una persona de color pueda postularse", dijo Coonerty.

De acuerdo con los datos del Censo de California el 42% del condado está compuesto de otras razas no anglosajones. Coonerty dice que durante su carrera ha luchado por solucionar problemas de equidad y género y ha tratado de ser la voz de los que no pueden ser parte de la conversación.

"Pero al final del día, sigo aportando mis experiencias de vida a estas decisiones. Alguien que nació, se crió y experimentó los desafíos de un grupo minoritario puede traer una perspectiva diferente al sistema . Y creo que eso es importante", dijo Coonerty.

Por eso tomó la decisión de anunciar el fin de su camino como supervisor ahora y no cuando inicie la temporada de elecciones.

"Quería darles a la comunidad y a los candidatos la oportunidad de salir y tener una discusión sobre lo que sigue para el tercer distrito en el condado de Santa Cruz", dijo Coonerty.

Contactamos a otros supervisores del condado y ellos dijeron que la diversidad conduce a una mejor perspectiva, una mejor representación y mejores resultados.