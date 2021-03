Buscan voluntarios hispanohablantes para que sirvan como mentores para niños en el programa de acogida temporal en el Condado de Santa Cruz

T23

CONDADO DE SANTA CRUZ, Calif. (KMUV)

Cientos de niños a lo largo de la Costa Central están en espera de obtener un techo que puedan llamar hogar, esto aunque solo sea temporal.

Estadísticas muestras que solo el 3% de niños que crecen en acogidas temporales obtienen un título universitario y uno de cada cinco termina viviendo en las calles luego de cumplir los 18 años de edad.

De acuerdo con el programa CASA, un gran porcentaje de niños en el programa de acogida temporal en el Condado de Santa Cruz son latinos. Pero no cuentan con voluntarios que ayuden a orientar o motivar a estos niños a salir adelante.

Más de 300 niños se encuentran en el sistema de cuidado temporal del Condado de Santa Cruz. Según expertos, miles de niños en acogidas temporales a lo largo del estado y país vienen de hogares llenos de abuso sexual, físico o negligencia.

Tal como Paola Centeno quien se considera ser una de las pocas afortunadas.

"No tenía una familia que me apoyaba y desafortunadamente no me estaban protegiendo adecuadamente, pero mi experiencia con el programa de acogida temporal no fue como la de varios otros niños, la mía fue agradable y pude obtener el apoyo necesario”, dijo Centeno.

Centeno es inmigrante de México. Ella entro al sistema de acogida temporal a los 15 años de edad. Al no conocer la cultura americana y entre tanta incertidumbre ella logro obtener su residencia. Y hoy a los 22 años de edad, es madre de familia y una estudiante universitaria quien busca una carrera en la industria de odontología. Y atribuye su éxito al mentor que tuvo mientras estaba en el sistema de cuidado temporal.

"Dawn tuvo un gran impacto en como estoy educando a mi hija”, explicó Dawn. “No siempre tome las decisiones apropiadas, ella me ayudó a reforzar un sentimiento que nunca sentí que tenía”.

Clarita Cortes, es una trabajadora del programa CASA en el Condado de Santa Cruz y explica que a la mayoría de los niños y jóvenes se les dificulta acostumbrarse a sus hogares de acogida. Y que la transición es aún más difícil para inmigrantes

"Yo enfrente incertidumbre al llegar a un nuevo país, un nueva idioma y todo y es muy importante para nuestra comunidad latina participe en este programa”, dijo Cortes.

Según Cortes, el 65% de los niños en el sistema de cuidados temporales en el Condado de Santa Cruz son Latinos y asegura que al tener un mentor quien habla español podría hacer una gran diferencia en las vidas de los niños.

Actualmente, la mayoría de los voluntarios se están uniendo con los niños virtualmente o a través del teléfono una vez a la semana, debido a la pandemia

"Veo a varios jóvenes muy solos, especialmente durante la pandemia y tienen que encontrar su propia manera para entretenerse y lo hacen con sus celulares, casi no tienen interacción con otras personas”, Jacqueline Rodríguez quién también participa en el programa CASA.

CASA explica que el simple hecho de tener al mentor con ellos cada que van a corte, los hace sentir mejor.

"Apoyó a la joven en la corte y me uno con ella, habló con ella y a veces la saco a eventos o a la playa”, agregó Rodríguez.

Pero como explica Centeno, un mentor no solo saca a los niños para crear una amistad, sino los motiva e inspira para que sigan un camino mejor.

“Me ayudaron a crecer como mujer, me ayudaron a elegir el camino correcto y como ser yo y no lo que otros querían que fuera”, dijo Centeno.

Trabajadores con la organización CASA dijeron que ahora más que nunca la orientación de un mentor es necesario y que ellos están ahí para apoyar al mentor y a los niños.

Cualquier persona interesada en ser un voluntario o mentor debe tener 21 años o más. Para obtener más información llame al 831-761-2956.