REPORTAJE ESPECIAL: Ley AB 979 busca traer igualdad en las mesas directivas de las corporaciones de California

CONDADO DE MONTEREY, Calif. (KMUV) En un esfuerzo por alcanzar la equidad de género en las grandes corporaciones, en 2018 California decidió implementar la ley SB 826.

"La primera ley que requiere que haya más mujeres en las mesas directivas porque la mayoría son hombres", dijo Esther Aguilera, Presidenta de la Asociación de Directores Corporativos Latinos en Estados Unidos”.

Una ley que según Aguilera rápidamente mostró un impacto positivo.

"Un año después hubo más de 500 posiciones nuevas para mujeres en ese primer año", dijo Aguilera.

Sin embargo, a raíz de las investigaciones que realizaron para impulsar esta ley, su organización se dio cuenta de un problema.

"De las 500 solo 17 o el 3% fueron latinas y más del 80 por ciento anglosajonas", dijo Aguilera.

Según la Asociación de Directores Corporativos Latinos en Estados Unidos, de las 662 empresas comerciales basadas en California, solo el 13% tiene al menos un miembro latino en su mesa directiva, el 16% tiene al menos un miembro afroamericano en su mesa directiva y el 100% de estas mesas directivas tienen un miembro anglosajón.

"La razón porque no hay igualdad es primero, es un área que las personas que tienen las posiciones ayudan otros y si no hay latinos y ellos no conocen que si hay personas preparadas no las traen a estas posiciones y son posiciones importantes de poder que no las dejan para traer personas nuevas", dijo Aguilera.

Aguilera explicó que estos puestos son de suma importancia para tomar decisiones que afectan no solo a las corporaciones, sino a los consumidores.

"Es importante como nosotros los latinos como somos consumidores y empleados de estas compañías es importante tener una voz, una voz y estar representados en esas mesas directivas", dijo Aguilera.

Por eso y en respuesta a las cifras presentaron la ley AB 979, la cual busca alcanzar la equidad racial en las mesas directivas de corporaciones a lo largo del estado.

"Es la primera vez que ha pasado una ley como esta", dijo Aguilera.

La ley AB 979 entró en vigor en enero y requiere que:

Una corporación tenga al menos un miembro de una minoría en su mesa directiva (por ejemplo un o una latina) antes de que termine el 2021.

El número de miembros de minorías requerido depende del tamaño de las mesas directivas, por ejemplo:

Una corporación que tiene más de 4 pero menos de 9 directores, debe tener al menos dos miembros que son de una minoría antes de que termine el 2022.

"Nuestra meta es de aumentar el número de líderes en estas áreas, en el área de negocios y corporaciones", dijo Aguilera.

Aguilera agregó que sobran los latinos capaces de tener estos puestos, por lo que quiere animar a todos, en especial a los jóvenes a que luchen por alcanzar estas posiciones.

"Nadie te va a invitar, tú tienes que tener ese empeño para decir que sí, yo tengo los requisitos, yo me he preparado, si se necesitan que preparar y trabajo es mucho trabajo para legar a estas posiciones pero cuando llegan hay que decir que ya es mi tiempo", dijo Aguilera.